FBI ponúka tri milióny dolárov za informácie o hackerovi Bogačevovi

WASHINGTON. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie má informácie o 60 rôznych skupinách predstavujúcich "kybernetickú" hrozbu, ktoré sú napojené na národné štáty.

Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.

Podľa vedúceho divízie FBI pre kybernetickú kriminalitu Josepha Demaresta úrad v priebehu mesiaca od prvej správy od spoločnosti Sony Pictures o rozsiahlom kybernetickom útoku zistil, že za ním stojí Severná Kórea.

Ministerstvo zahraničných vecí USA a FBI v utorok tiež oznámili odmenu tri milióny dolárov (2,65 mil. eur) za informácie, ktoré povedú k zatknutiu alebo usvedčeniu Rusa Jevgenija Bogačeva.

Tohto muža obvinili v Spojených štátoch z prevádzkovania siete pre počítačové útoky známej ako GameOver Zeus, ktorá z účtov bánk po celom svete údajne ukradla vyše 100 miliónov dolárov (88,28 mil. eur).

Podľa Demaresta je suma tri milióny dolárov za informácie vedúce k Bogačevovi, ktorý sa pravdepodobne zdržuje v Rusku, najvyššou odmenou ponúknutou v prípade kybernetického zločinu vyšetrovaného v USA.

