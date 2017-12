Malé deti by mali jesť arašidy, aby neboli alergické

Nová štúdia dokázala, že pri včasnom zásahu si deti dokážu vypestovať obranu voči alergénom.

24. feb 2015 o 17:46 Dominik Holič

LONDÝN, BRATISLAVA. Ešte pred desiatimi rokmi odporúčali lekári rodičom, aby deťom v mladom veku nedávali jesť arašidy. Argumentovali tým, že ak ich tomuto jedlu nevystavia, nemajú si naň ako vypestovať alergiu, ktorá môže viesť aj k smrteľnému anafylaktickému šoku a uduseniu.

V krajinách, kde takto postupovali, sa však podľa magazíu Science následne strojnásobil výskyt tejto alergie a lekári svoje odporúčania pre nedostatok dôkazov stiahli.

Dnes vieme, že správne neboli. Deťom prospieva, ak sa im v istom veku zaradia arašidy do jedálnička.

Prelomové zistenie

Zmenu v poznatkoch priniesla štúdia londýnskej King's College publikovaná v žurnáli The New England Journal of Medicine. Vedci sledovali 640 detí počas štyroch rokov.