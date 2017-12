Aj IBM má svoje Raspberry PI, pomôže internetu vecí

Nový vývojársky modul má prepojiť inteligentné zariadenia s cloudom.

24. feb 2015 o 10:59 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Svoj minipočítač pre fanúšikov technológií a študentov má už aj IBM.

Volá sa IoT a jeho cieľom je pomôcť internetu vecí. Kombinuje senzory s cloudom, aby priniesol technológie do segmentov, ktoré sa doposiaľ spoliehali na riadenie človekom.

Projekt vznikol v spolupráci s britskou firmou ARM a koncept je jednoduchý. K minipočítaču pripojíte modul so senzormi a nahráte do neho vlastný softvér. Ten bude odosielať namerané dáta do cloudu, ktorý podľa vašich kritérií zabezpečí ich vyhodnotenie.

Ak vznikne stav, ktorý žiada spätnú väzbu, cloud odošle minipočítaču povel, aby vykonal niektorú z úloh.

To umožní vývojárom, ktorí s hardvérom získajú aj množstvo softvérových technológií, sledovať tok dát v reálnom čase a tvoriť projekty, ktoré zmenia domácnosti. Bez ohľadu na to, či sa rozhodnú budovať automat pre polievanie záhrady, predhrievať pred návratom z práce saunu alebo riadiť fotovoltaický systém na streche.

Podľa BBC sa má cena pohybovať podľa konfigurácie v rozpätí od 50 do 200 dolárov a bude sa predávať pod novou obchodnou značkou.

IBM dúfa, že pomôže vývojárom sústrediť sa na technológie, ktoré by už v najbližších rokoch mali zaistiť, aby naše domácnosti pružne reagovali na naše potreby, počasie i desiatky nových faktorov, ktoré sme doposiaľ s behom domácnosti nespájali.