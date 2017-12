Koniec dinosaurov mohla spôsobiť tmavá hmota

Stret slnečnej sústavy s diskom tmavej hmoty by dokázal na Zem nasmerovať kométový roj.

24. feb 2015 o 9:11 Dominik Holič

CAMBRIDGE, BRATISLAVA. Stále nevieme, čím vlastne je a ako vyzerá, no vedci sa o ňu opierajú pri rôznych hypotézach. Vieme, že tmavá hmota by mala byť akýmsi (väčšinovým) doplnkom viditeľnej hmoty a mala by svojim gravitačným vplyvom pôsobiť na ostatné objekty vo vesmíre.

Najnovšie zistenia však naznačujú, že tmavá hmota mohla zohrať podstatnú úlohu aj pred približne 66 miliónmi rokmi, keď na Zemi vyhynuli dinosaury.

Ak by boli tieto úvahy pravdivé, podobný scenár by sa mohol v budúcnosti zopakovať.

Temný disk a kométy

Počas svojho pohybu okolo stredu našej galaxie naša slnečná sústava kmitá cez galaktickú rovinu. Teoretickí fyzici z Harvardovej univerzity teraz podľa New Scientist tvrdia, že jednou z vrstiev tejto roviny môže byť aj jemný neviditeľný disk temnej hmoty.