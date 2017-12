Enclave - začína vojna svetov: dobro vs. zlo

20. dec 2002 o 17:20 Juraj Chrappa

Enclave je sľubne vyzerajúca fantasy akcia z pohľadu tretej osoby vo fantastickom svete rozdelenom na dobro a temné zlo. Aby sa zabránilo neustálym stretom medzi večnými nepriateľmi, bola vytvorená hlboká priepasť oddelujúca dva protipóly. Napriek všetkým opatreniam sú konflikty na dennom poriadku a situácia sa neustále zhoršuje. Hrozba vojny dvoch svetov je viac než reálna...

Enclave, pôvodne určený pre Xbox, vo svojej PC verzii ponúka všetko čo verzia pôvodná, a nájdete tu aj viacero noviniek, ktoré boli zapracované podľa kritických pripomienok hráčov. Na výber máte až z 12 hrdinov, ktorý čakajú len na to, aby ste ich (živých) previedli cez obrovský svet Enclave. Každý z nich má vlastné špeciálne schopnosti, štýl boja a zbrane. Tých je v hre skutočne dostatok – množstvo klasických stredovekých „do ruky“ ako aj tých väčších, ako napríklad katapult, s ktorými je možné real-time ničiť prostredia. Samozrejme nechýbajú ani magické, útočné kúzla. Kým uvidíte záverečné outro, musíte sa prebojovať cez 25 obrovských levelov.

Plusom je možnosť hrať za obidve strany. Každá má pritom svoj vlastný príbeh. Znovuhrateľnosť zabezpečuje tiež nastavenie troch úrovní obtiažnosti. A to je jedna zo zmien oproti konzolovej verzii. Množstvo recenzentov xboxovej verzie hry nadávalo na vysokú obtiažnosť hry a zároveň na nízky počet savegame checkpointov, ktorý by sa mal na PC zvýšiť. Prepracovaná bola tiež umelá inteligencia nepriateľov. Vylepšené by malo byť grafické spracovanie. Možnosti PC sú oproti Xboxu jednoznačne vyššie, minimálne čo sa vyššieho rozlíšenia a ostrejších textúr týka. Hra by mala byť dokončená už čoskoro. Môžete sa tešiť aj na hrateľné demo, ktoré by sa malo objaviť tesne pred vydaním hry.

Mimochodom, autori Enclave, Starbreeze Studios, pracujú na troch ďalších tituloch. Začali sa práce na Enclave 2. Templar je akčná adventúrka a nakoniec ešte jeden, zatiaľ neohlásený projekt.