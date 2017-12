Zamrznuté Niagarské vodopády lákajú turistov

NIAGARA FALLS. Zimné mrazy premenili Niagarské vodopády na ľadový výjav a okolité stromy uzavreli do krištáľového obalu. Nádherný pohľad láka turistov, ktorí statočne odolávajú teplotám pod bodom mrazu, napísala v piatok tlačová agentúra AP.

Pod povrchovou vrstvou ľadu tečie rieka Niagara, takže vodopády nie sú celé zamrznuté. Obrovská masa ľadu vytvorená na okraji vodopádov je magnetom na turistov už druhý rok po sebe - predtým bolo niekoľko pomerne miernych zím.

Návštevníci sa hrnú do národného parku k Niagarským vodopádom, na miesta vedľa Amerických vodopádov, ktoré sú jedny z trojice vodopádov, vytvárajúcich prírodnú atrakciu.

Niekoľko dní teplôt pod bodom mrazu vytvorilo hrubý povlak ľadu a snehu na každom povrchu v okolí vodopádov, teda aj na zábradlí, stromoch a balvanoch.

Ľadová krása sa tak skoro neroztopí: teplota klesla na Niagarských vodopádoch aj v piatok ráno na takmer mínus 22 stupňov Celzia.

In case you aren't feeling cold enough already, here's what happens when Niagara Falls freezes http://t.co/2a5tqGkzmm pic.twitter.com/2PEC5D3Kih