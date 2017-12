NASA odložila výstupy do vesmíru, má problémy so skafandrami

Rozsiahle práce majú vesmírnu stanicu pripraviť na prílet nových komerčných modulov s posádkami v roku 2017.

20. feb 2015 o 6:53 TASR

MYS CANAVERAL. Séria pripravovaných výstupov do otvoreného kozmu na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) sa začne s jednodňovým oneskorením.

Prvý výstup mala dvojica amerických astronautov absolvovať dnes. Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) ho však vo štvrtok preložil na sobotu, aby mohol dokončiť skúmanie skafandrov, informovala agentúra AP.

Posunuli sa tým aj ďalšie výstupy: termín druhého na stredu a tretieho na 1. marca. Rozsiahle vonkajšie práce na kabeláži majú pripraviť stanicu na prílet nových komerčných modulov s posádkami v roku 2017.

Pri nedávnych pravidelných kontrolách na stanici zlyhali dve kritické ventilátorové a čerpacie jednotky skafandrov. Technici sa domnievajú, že do ložísk sa dostala voda, ktorá spôsobila ich koróziu.

Oba nefunkčné komponenty vrátili na Zem nákladnou vesmírnou loďou Dragon minulý týždeň. Skafandre, ktoré astronauti použijú pri plánovaných výstupoch, prešli kontrolou bez zistenia problémov.

NASA uviedla, že zlyhanie čerpadla by viedlo k prerušeniu výstupu do vesmíru, nikoho by však neohrozilo. Pri nesúvisiacom probléme s rovnakým komponentom sa v roku 2013 astronaut takmer udusil.