Päť astronomických objavov, ktoré vznikli náhodou

ZDROJ: magazín Discover

Minulý rok boli ďalekohľady niekoľko mesiacov otočené k stredu našej galaxie. Čierna diera, ktorá sa tam nachádza, mala roztrhať plynový mrak G2. Nestalo sa.

Vedcom sa namiesto toho podarilo spozorovať najjasnejšiu röntgenovú žiaru vychádzajúcu z galaktického centra či objaviť nový magnetar, vzácnu neutrónovú hviezdu veľkú ako mesto a hustú ako jadro atómu.

2. Pulzy pulzaru

Jocelyn Bellová každý deň v roku 1967 analyzovala tridsať metrov papiera, na ktorom sa nachádzali dáta z Mullardovho rádioastronomického observatória pri anglickom meste Cambridge.

Všimla si, že medzi dátami sa každých 1,3 sekundy objavuje pulz podobný srdcovému EKG. So šéfom ho žartovne nazvali LGM-1, v domnení, že je to prvý signál od malých zelených mužíčkov (little green men).

Čoskoro našli ďalší pulz s frekvenciou 1,6 sekúnd. Objavili tak pulzary, obrovské neutrónové zhluky, pozostatky supernov, ktoré môžu rotovať ohromnou rýchlosťou - až desaťtisíce kilometrov za sekundu. Pri každom otočení emitujú elektromagnetické žiarenie, akoby záblesky z kozmického majáku.

Grafické znázornenie pulzov prvého objaveného pulzaru neskôr preslávila post-punková kapela Joy Division na obale svojho albumu Unknown Pleasures.

3. Bzukot a praskot

Keď v roku 1955 skúšali Bernard Burke a Kenneth Franklin svoju rádioanténu, začuli čudný bzučiaci a praskavý zvuk. Každý deň sa objavil o štyri minúty skôr ako v predchádzajúci deň a ukázalo sa, že to sú prvé rádiové vlny z inej planéty.

Pochádzajú z magnetického poľa Jupitera, ktorý prinúti prechádzajúce protóny a elektróny krútiť sa do špirály čím rádiové vlny vyžarujú.

4. Ďaleký ale jasnejší kvazar

Maarten Schmidt sledoval v roku 1963 objekt, o ktorom si myslel, že je hviezdou. Vyžaroval však obrovské množstvo rádiových vĺn. Hviezdy to nezvyknú robiť, tak ho nazval "kvázi-stelárnym", zjednodušene kvazar.

Analýzou spektra a zloženia zistil, že objekt je vzdialený miliardy svetelných rokov. Aby však vlny prichádzali tak výrazne a z takej diaľky, musí byť daný objekt stokrát jasnejší ako celá naša galaxia.

5. Ako našli Urán

Britský astronóm William Herschel chcel v roku 1781 mapovať všetky hviezdy so svietivosťou -8 alebo viac. Všimol si však bod svetla, ktorý cez oblohu putoval inou rýchlosťou ako hviezdy - a bol bližšie.

Herschel tak objavil prvú planétu od staroveku. Dlho si myslel, že objavil kométu a pôvodne novú planétu nazval po kráľovi Jurajovi III., ale nakoniec sa ujalo pomenovanie Urán.