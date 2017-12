Objavili najpevnejší materiál, nie je to pavučina

Vedci skúmali mechanické vlastnosti zubov morských ulitníkov. Sú pevnejšie ako pavučina.

19. feb 2015 o 13:00 TASR

(Zdroj: University of Portsmouth)

LONDÝN , BRATISLAVA. Pavučina zrejme príde o označenie "najpevnejší známy prírodný materiál". Vedci zistili, že zuby morského ulitníka majú väčšiu odolnosť.

Vedci podľa výskumu v odbornom magazíne Journal of the Royal Society Interface oceňujú vlastnosti pavučiny, jej pevnosť a štruktúru. Lenže výskumníci v Británii prišli na to, že morské slimáky s kužeľovitou ulitou majú zuby s takou pevnou štruktúrou, že ju možno imitovať a potenciálne použiť pri výrobe pretekárskych áut, pri konštrukcii člnov i lietadiel.

"Až doteraz sme si mysleli, že pavučina je najpevnejší biologický materiál, kvôli jej superpevnosti a možnostiam jej použitia v rôznych oblastiach, od nepriestrelných viest až po počítačovú elektroniku," vysvetlil pre agentúru Reuters profesor Asa Barber z fakulty inžinierstva na britskej Portsmouthskej univerzite, ktorý výskum viedol.

"Teraz sme však zistili, že zuby morského ulitníka majú silu pevnosť, ktorá je teoreticky ešte väčšia," dodal profesor.

Tím výskumníkov podrobne skúmal mechanické vlastnosti zubov morských ulitníkov pomocou veľmi presného mikroskopu atómových síl. Zistili, že zuby obsahujú vlákna z veľmi tvrdého minerálu goethitu, ktorý sa v nich vytvára počas rastu.

Za pomoci mimoriadne odolných zubov ulitníky odstraňujú z povrchov kameňov morské riasy, ktorými sa živia.

DOI: 10.1098/rsif.2014.1326