Sony prichádza s múdrymi okuliarmi, budú stáť polovicu z Google Glass

Novinka sa uchádza o priestor, ktorý sa uvoľnil po ukončenom projekte spoločnosti Google.

18. feb 2015 o 11:20 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Múdre okuliare Google Glass majú svojho nástupcu. Ten prichádza za polovičnú cenu od firmy Sony, ktorá sa rozhodla zaplniť medzeru na trhu.

Okuliare sa volajú SmartEyeglass a fungujú s každým zariadením, na ktorom beží Android vo verzii 4.4 a vyššie. Majú náhľadový displej a kameru, komunikujú cez Bluetooth aj WiFi. Batéria vydrží na jedno nabitie aktívnu prevádzku zariadenia po dobu 150 minút. K tomu patrí nový, ucelený dizajn a hmotnosť, ktorá nepresahuje 80 gramov.

Podľa magazínu The Register okuliare vstúpia do predaja už v budúcom mesiaci a fanúšikovia technológií si ich spolu s vývojármi budú môcť kúpiť za 840 dolárov. To je v porovnaní s 1500-dolárovou cenou za okuliare od Google výrazne menej.

Kým Google pred nedávnom usúdil, že ich projekt nefunguje a firma začne s vývojom odznova, Sony prichádza s predpokladom istého odbytu. Prichádza totiž na preskúmanú pôdu v čase, keď má každý hrubú predstavu o tom, čo múdre okuliare dokážu.

O kompatibilite existujúcich aplikácií a presných parametroch okuliarov sa zatiaľ nehovorí, dá sa však očakávať, že rozdiely medzi Google Glass a SmartEyeglass budú minimálne. Son sa pritom nesústredí iba na domáci japonský trh, ale okuliare ponúkne aj vo svete - vrátane Nemecka, Británie či USA.

Múdre okuliare však nelákajú iba Sony. Baidu, Microsoft či Samsung sa vydali tiež svojou cestou a popri hodinkách sa venujú aj okuliarom.