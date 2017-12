Na dne Stredozemného mora našli 2000 zlatých mincí

CAESAREA. Najväčší nález zlatých mincí v histórii štátu Izrael vyzdvihli potápači z dna mora neďaleko prístavu Caesarea.

Informovali o tom izraelské spravodajské servery a elektronické médiá.

Asi 2000 mincí z obdobia Fátimovcov má hmotnosť deväť kilogramov. Ich hodnota je však nevyčísliteľná, píšu internetové vydanie denníka The Jerusalem Post a spravodajská televízia I24.

Riaditeľ odboru morskej archeológie Izraelského pamiatkového úradu Kobi Šarvit sa domnieva, že by mince mohli pochádzať z vraku plavidla, na ktorého palube sa nachádzali finančné prostriedky z výberu daní.

Expert na numizmatiku Robert Cole konštatoval, že mince rôznej nominálnej hodnoty sú vo vynikajúcom stave a napriek asi tisícročiu na dne mora nebudú potrebovať špeciálne čistenie v metalurgickom laboratóriu.

Zlato totiž nepodlieha vplyvu vody ani vzduchu.

Fátimovci boli šiitsko-izmaelitskou dynastiou, ktorá panovala v Severnej Afrike a v Sýrii v období rokov 909-1171.

