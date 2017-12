Medzi vybranou stovkou záujemcov o let na Mars je aj Češka

Projekt misie na Mars počíta s pristátím prvej štvorčlennej posádky v roku 2024 a potom s príletom ďalších štyroch ľudí každé dva roky.

17. feb 2015 o 15:21 TASR

PRAHA. Holandská nezisková organizácia Mars One, ktorá chce na neštátnej báze zorganizovať vybudovanie základne s ľudskou posádkou na Marse, zúžila výber svojich kandidátov pre let na sto ľudí.

Je medzi nimi aj Češka Lucie Ferstová. Projekt ju nadchol a neodradila ju ani skepsa vedcov, ktorí upozorňujú na ťažkosti takéhoto plánu, informoval v utorok spravodajský portál idnes.cz.

Na začiatku bolo záujemcov o let na Mars až 200-tisíc. Po dvoch vyraďovacích kolách ich zostáva 100 - polovicu tvoria muži, polovicu ženy. Drvivá väčšina uchádzačov je vo veku do 45 rokov.

Dvadsaťpäťročná Ferstová je jedinou Češkou, ktorá do tretieho kola výberu prešla.

Misia na Mars

Projekt je už podrobne spracovaný. Počíta s vyslaním pokusnej sondy v roku 2018, so stavbou základne v rokoch 2022-2023, s pristátím prvej štvorčlennej posádky (po deväťročnom výcviku) v roku 2024 a potom s príletom ďalších štyroch ľudí každé dva roky.

Stovka súčasných uchádzačov absolvovala základné lekárske vyšetrenia a pohovor s vedúcim výberu.

Ferstová pre portál idnes.cz povedala, že záujemcovia museli počas pohovoru zodpovedať niekoľko otázok týkajúcich sa Marsu, jeho geológie a projektu Mars One.

"Mesiac pred tým sme k tomu dostali študijné materiály. Odpovedali sme aj na osobné otázky ohľadne nás samotných, nášho prístupu k projektu, jeho aj našej budúcnosti," dodala Ferstová.

Let bez návratu

Vybraní kandidáti teraz čakajú na tréning na simulačnej základni projektu, prvej tohto druhu, na ktorej sa začalo pracovať v roku 2014. Do konca roka by malo byť vybraných 24-40 ľudí, ktorí sa stanú ašpirujúcimi astronautmi a zamestnancami Mars One.

Ferstová je projektom nadšená napriek tomu, že ho od začiatku predstavujú ako let bez návratu.

Dôvodom sú peniaze a presvedčenie tvorcov projektu, že obyvatelia Marsu by sa po dlhom období v stave beztiaže alebo v pomerne malej gravitácii Marsu už nedokázali prispôsobiť zemskej príťažlivosti.