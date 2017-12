Robotický zips sa dokáže sám zapnúť

Ustráži správny tvar odevov a uvoľní ich zovretie vždy, keď je to potrebné.

16. feb 2015 o 13:37 Milan Gigel

BRATISLAVA. Volá sa Zipperbot a má vyhliadky nahradiť na našich odevoch obyčajné zipsy. Je robotom, ktorý používa senzory, aby vnímal naše potreby a dohliadol na každý zúbok. Hoci to vyzerá ako výstrelok technológií, podobnú nedôveru zažíval aj zips samotný vo svojich raných rokoch.

Podľa magazínu Mashable má nový zips motorček a jazdí po svojej dráhe nahor a nadol. Sleduje každý zúbok, aby sa pohol vpred iba vtedy, ak vie bezpečne uzamknúť jeden do druhého. Dôvodom vzniku zariadenia však nie je lenivosť, ale nové tvary odevov.

Za vývojom stojí firma Betazip LCC, ktorá prezentovala novinku spolu s možnými konceptmi. Zips, ktorý reaguje na dotyk, umožní napríklad záchranárom a vojakom vyzliecť si kontaminované kombinézy i bez dotykov.

Ľudia s motorickými obmedzeniami si zasa môžu vďaka robotickému zipsu obliecť komplikované odevy s viacerými dielcami. Nohavice, ktoré sa otvárajú na oboch bokoch, tak môžu priniesť úľavu tam, kde je pohyb nohou priveľkou námahou.

V stávke je však aj inteligencia a móda. Zips sukne môže prispôsobiť svoju polohu aktuálnym potrebám: v pokoji zbehne nadol, pri chôdzi sa posunie o čosi vyššie.

Je to ešte len začiatok vývoja a zdá sa, že robotika by vďaka nemu mohla vstúpiť do sveta odievania a módy. Nabíjačiek vo vreckách a vyhrievaných búnd či ponožiek sme už videli dosť.