Kakuto Chojin - drsné pouličné boje

Kakuto Chojin na Xbox je nekompromisná bojovka, pouličné boje odohrávajúce sa v temných uličkách na rôznych záhadných miestach. Bez ľútosti. Podstatné je prežiť.

20. dec 2002 o 15:45 Juraj Chrappa

Tí čo v tejto hre bojujú, robia to zo surových pohnútok, a používajú unikátny štýl boja. Na týchto bojoch nie je nič milé, komické alebo aspoň trošku rozprávkové. Je to boj na život a na smrť. Kto chce prežiť, musí byť lepší. Kakuto Chojin ponúka hráčom každým úderom iný efekt. S výborným grafickým spracovaním vďaka výkonou Xboxu uvidia hráči skutočné hody. Nebude chýbať kaskádovité tieňovanie alebo pohybujúce sa jednotlivé svaly. Kakuto Chojin už čoskoro ponorí všetkých do temného, drsného undergroundu ulice.

Hru vyvíja Dream Publishing, vydá ju Microsoft v marci 2003.