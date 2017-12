Rosetta preletela blízko pri kométe, fotila ju zo šiestich kilometrov

V článku sme opravili faktické chyby agentúry TASR.

DARMSTADT. Európska kozmická sonda Rosetta sa v sobotu priblížila ku kométe 67P/Čurjumov-Gerasimenko len na vzdialenosť šiestich kilometrov a urobila veľmi podrobné fotografie jej povrchu.

Oznámili to vedci z riadiaceho centra misie z Európskej vesmírnej agentúry.

Snímky zhotovené počas blízkeho preletu sondy by mali doraziť na Zem v pondelok. Vedci by tak mali získať detailné údaje o podobe a rozmeroch kométy.

Do takej tesnej vzdialenosti ku povrchu sa už Rosetta zrejme nedostane, keďže kométa je na svojej ceste k Slnku čoraz aktívnejšia.

Kozmická sonda, ktorej časť vyvíjal aj Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, dorazila ku kométe 67P/Čurjumov-Gerasimenko vlani v auguste po viac ako desať rokov trvajúcom lete.

Na jej ľadom pokrytý povrch následne v novembri vyslala pristávací modul Philae, ako vôbec prvé kozmické teleso vyrobené človekom.

Modul však po dvoch skokoch skončil na nesprávnom mieste - v tieni, takže keď sa mu vybila hlavná batéria, solárne článku mu nedokázali dodávať dostatok energie.

Ešte predtým však poslal do pozemského riadiaceho centra misie veľké množstvo údajov. Experti ESA veria v jeho opätovné oživenie, keď sa kométa dostane bližšie ku Slnku.

Vedci dúfajú, že informácie získané zo vzoriek kometárneho prachu a častíc im pomôžu odhaliť tajomstvo vzniku slnečnej sústavy pred 4,6 miliardou rokov.

One hour to go to closest approach! At 12:41 UT I'll pass just 6 km over the Imhotep region of #67P! pic.twitter.com/r0iK8AUqrK