Z takmer 200 veľrýb, ktoré uviazli na pláži, uhynulo 140 kusov

WELLINGTON. Z takmer 200 veľrýb z rodu guľohlavcov, ktoré v piatok uviazli na pláži novozélandského Južného ostrova, približne 140 uhynulo.

Záchranári dúfajú, že zvyšných 60, ktoré sa im v noci podarilo dostať späť do mora, prežije, informovala agentúra AP.

Na lokalite Farewell Spit, kde došlo k uviaznutiu veľrýb, sa podobné incidenty stávajú často. Piatková udalosť je však podľa vedcov jednou z najvážnejších za uplynulé roky.

Na záchrannej akcii sa zúčastnilo 80 dobrovoľníkov. Miestni ochranári považujú uhynutie veľrýb za veľkú stratu pre región.

Guľohlavce dosahujú dĺžku približne šesť metrov. Odborníci označili lokalitu Farewell Spit za pascu pre veľryby kvôli plytkým vodám, ktoré ich pravdepodobne mätú a zhoršujú ich navigačné schopnosti.

Zároveň varovali, že uviaznutie týchto morských cicavcov sa môže zanedlho zopakovať.

