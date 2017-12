Muž a romantika? Čím má menej testosterónu, tým viac prežíva lásku

Výskum Univerzity Komenského odhalil vzťah medzi mužským hormónom a prežívaním lásky

14. feb 2015 o 0:00 Dominik Holič

BRATISLAVA. Lásku prežíva každý individuálne. Jej prejavy sa však dajú zatriediť do rôznych foriem: vášnivá, priateľská, hráčska, manická či sebecká. Najčastejšie sa ale skloňuje láska romantická.

Podobný vzťah sa často objavuje aj medzi mužskosťou a testosterónom. Fyziológovia z bratislavskej Univerzity Komenského odhalil, že tento hormón u mužov vplýva aj na romantické prežívanie lásky.

Menej je viac

Vedci sa pýtali šesťdesiatich mužov na ich prežívanie a správanie vo vzťahoch. Svoje výsledky zverejnili na Fyziologických dňoch 2015 v Brne.

"Ukázalo sa, že vyššia koncentrácia testosterénu súvisí s nižším skóre v romantickej doméne," vysvetľuje závery svojho výskumu Jaroslava Durdiaková.

Podľa jej slov to znamená, že menej testosterónu vedie mužov k menej sebeckej láske. Pripomína však, že zistenia túto koreláciu iba naznačujú.

"Je to štatistický vzťah, pri jednotlivcoch to nemusí platiť. Nie je to všeobecne platná dogma, na prežívanie lásky vplýva viac faktorov," povedala pre SME.

Už pred narodením

Na vnímanie lásky pôsobí testosterón už pred narodením. Hodnoty hormónu pôsobiace v maternici vykazujú podľa tlačovej správy univerzity rovnaký vzťah ako hodnoty dospelých mužov.

Koncentrácia prenatálneho testosterónu sa dá odhadnúť pomocou prstov na ruke. Čím je pomer dĺžky ukazováka a prstenníka menší, tým silnejšie testosterón počas vývoja plodu pôsobil.

Okrem citových vlastností formuje hormón aj na organizáciu mozgu a poznávacie funkcie, akou je napríklad priestorové vnímanie.

