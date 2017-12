Päť rád pre šťastné a bezpečné Vianoce

18. dec 2002 o 22:40

1. Pozor na vírusy

Na prelome rokov sa v e-mailových schránkach objavuje množstvo blahoželaní, často vo forme krátkych žartovných programov či hier. Mnohé z nich však obsahujú vírusy. Ak nechcete stráviť prvé dni nového roka presviedčaním svojho počítača, aby začal opäť fungovať, programy, ktoré dostanete e-mailom, nikdy nespúšťajte. Ak neviete tomuto pokušeniu odolať, uložte takýto súbor najskôr na pevný disk a skontrolujte ho spoľahlivým antivírusovým programom, ktorého databázu ste krátko predtým aktualizovali.

2. Nestaňte sa vianočným spamerom

Ak rozosielate vianočné pozdravy hromadne e-mailom, neuvádzajte prijímateľov v kolónke Komu (To), ale vždy v Slepej kópii (BCC) tak, aby príjemcovia o sebe navzájom nevedeli. Nie je totiž slušné rozširovať cudzie e-mailové adresy bez vedomia ich majiteľov. Mimochodom - každého určite viac poteší pozdrav, v ktorom ho aspoň oslovíte menom a bude zaslaný len na jeho adresu, ako hromadný e-mail, ktorý vás zjavne nestál veľa námahy. Neberte si príklad z firiem, ktoré rozosielajú tisícky papierových vianočných pohľadníc len preto, lebo také sami dostávajú (a tiež ich hádžu priamo do koša).

3. Sviatky pokoja a nevkusu?

Váš e-mailový program má iste množstvo prednastavených gýčovitých vianočných šablón, to však neznamená, že ich musíte za každú cenu použiť. Myslite na to, že žiarovky blikajúce okolo vášho pozdravu ho neurobia čitateľnejším, práve naopak - niektorí ľudia si takýto e-mail (vo formáte HTML) vôbec nebudú môcť prečítať. Namiesto úpravy pozdravu sa venujte radšej jeho obsahu a ak chcete byť originálny, nakreslite radšej snehuliaka v jednoducho kresliacom programe a priložte ho (vo formáte gif alebo jpg) k správe.

4. Krádež v byte vďaka e-mailu?

Ak sa chystáte na zimnú dovolenku a nastavujete si svoju e-mailovú schránku tak, aby na každý e-mail odpovedala upozornením na vašu neprítomnosť na pracovisku, dajte si veľký pozor, čo do takejto správy napíšete. Podľa britskej BBC sa v poslednom čase objavilo niekoľko signálov, že kriminálnici nakupujú databázy e-mailových adries. Ak sa po zaslaní hromadného e-mailu zlodejom vráti vaša správa o tom, že ste na dovolenke v zahraničí a nevrátite sa skôr ako o dva týždne, nemusí byť pre nich už veľkým problémom zistiť vašu poštovú adresu a do vášho príchodu dôkladne vybieliť váš byt.

Snažte sa preto napísať do automatickej odpovede len minimum informácií - neuvádzajte, že ste na dovolenke a najmä nie dátum vášho návratu, vyhnite sa aj zmienke o vašej pracovnej funkcii a poštovej adrese. Väčšinou stačí uviesť telefónne číslo, kam sa môžu obrátiť tí, ktorí vás chceli kontaktovať v neodkladnej záležitosti.

5. Dôveruj, ale zálohuj

Koniec roka je dobrou príležitosťou na zálohovanie vašich dát spojené s upratovaním v počítači. Prejdite si všetky dáta, ktoré sú na ňom uložené. Vymažte tie, ktoré už nebudete potrebovať, a ostatné skopírujte na CD alebo aspoň na iný počítač. Uistite sa, že všetky vaše osobné dokumenty aj údaje, ktoré by sa nemali dostať do rúk konkurentom vašej firmy, sú chránené heslami. Najjednoduchšou ochranou je zbaliť dáta do formátu zip alebo rar a pri balení ochrániť heslom. Ak chcete naozaj spoľahlivú ochranu, použite nástroj PGP. Heslo si nezapisujte, ale zapamätajte.