Vianočné vylepšenia počítača

18. dec 2002 o 22:30

www.tigertech.com/hlights.html

Ozdobte si okraje vášho monitora pestrou zmesou blikajúcich vianočných svetiel, takže vášmu šéfovi bude už na prvý pohľad jasné, že ste už dokonale sviatočne naladení a až do Nového roku nemá zmysel zadávať vám žiadnu zmysluplnú prácu. Program môžete bezplatne používať 10 dní. Pravdu povediac, dlhšie by ste to asi aj tak nevydržali.

www.risoftsystems.com

„Santova dielňa“ je jednoduchý šetrič obrazovky s príjemnou zvukovou kulisou, ktorý vám umožní nahliadnuť do zákulisia továrne na darčeky. Pri pozornom sledovaní konečne pochopíte, prečo dostávajú všetci chlapci autíčka.

www.silkmoth.com/download/xmas.htm

Autori tohto programu tvrdia, že v budúcnosti už nebude vaša rodina tráviť Vianoce pri krbe (ani pri televízore), ale zhromaždená pred počítačovým monitorom, sledujúc romantickú zasneženú scenériu v rozlíšení 1024x768 pixelov. Stiahnite si program Village at Christmas (Vianoce na dedine) a skúste, ako dlho to vydržíte. Na stránke nájdete aj tri ďalšie programy s vianočnými motívmi pre váš počítač.

www.dreamscenes.net/christrescre.html

Ozdobovanie vianočného stromčeka v počítači nie je také zábavné, ako ozdobovanie stromčeka živého, keďže pri ňom nehrozí zlomenina po páde zo stoličky, skrat a odpojenie celého domu od elektrického prúdu ani požiar v byte. Jedine že by ste intenzívnym generovaním 3D stromčeka príliš zahrialiprocesor.