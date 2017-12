Volám sa Bond - James Bond

Konečne sme sa dočkali! Najznámejší tajný agent všetkých čias si našiel cestu aj do hry pre osobné počítače. Doteraz sme mohli „konzolistom“ iba závidieť zaujímavé tituly s agentom 007 v hlavnej úlohe. Je tu však drobný problém. James Bond 007: NightFire

je skôr hanbou ako poctou „bondovskému“ kultu.

Herné ingrediencie na začiatku vyzerali zaujímavo. Akčná hra s prvkami špionáže a tichej infiltrácie s charizmatickým hlavným hrdinom a silným príbehom, v ktorom James - ako inak - zachraňuje svet, tentoraz pred plánmi organizácie Phoenix na zneužitie vojenského orbitálneho satelitu. Pomôcť mu v tom má vlastný šarm, množstvo zbraní, ale tiež všemožné pomôcky pána Q, ako laser v hodinkách alebo uspávacie šípky v hrotoch pera. Dobrý dojem navodí aj pútavé menu a prvé scény zo samotnej hry.

Problémy však na seba nenechajú dlho čakať. Už pri prvých krokoch si všimnete, že sa Bond pohybuje akosi čudne, akoby na ľade. Herný engine zďaleka nereaguje prirodzene a plynule na akcie z vašej strany. Je to veľmi zvláštne, ide o upravený engine z hry Half-Life. Od neho by sme skôr čakali vizuálnu zaostalosť (tá však nie je taká výrazná) ako fyzikálne nedostatky. Rovnaké pohybové, ale navyše aj inteligenčné nedostatky sa objavujú aj u nepriateľov. Občas vedia nepríjemne trafiť, ale inak sú to len hromady dopredu mŕtvych hlupákov. Je to veľká škoda, pretože zbraňový arzenál, ktorý na nich použijete, je spracovaný veľmi pestro a modely zbraní sú výborné. Aj použitie špiónskych pomôcok v Bondovom inventári je príliš nalinajkované a nie je s nimi prakticky žiadna zábava.

Napriek všetkým nedostatkom dokáže množstvo prítomných exotických lokácií spolu s výbornou 007 hudbou, zvukmi a typicky bondovskými situáciami vytvoriť aspoň chvíľami dobrú atmosféru a hra môže menej náročných aj pobaviť. Spolu s modelmi zbraní patria aj modely postáv v hre k súčasnej špičke a grafika, hlavne v niektorých interiéroch, dokáže príjemne prekvapiť. Škoda, že sa aj zvyšok hry nedokázal priblížiť priamočiarym, ale pútavým a štýlovým bondovkám.

