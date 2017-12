Na pobreží Nového Zélandu uviazlo takmer 200 veľrýb

SYDNEY. Takmer dvesto veľrýb z rodu guľohlavcov uviazlo na pláži Južného ostrova na Novom Zélande. Informovala o tom v piatok agentúra AP.

Napriek úsiliu o záchranu viac ako dve desiatky zo 198 veľrýb uhynuli, uviedli miestne úrady.

Uviaznuté živočíchy objavili v piatok v oblasti výbežku Farewell Spit, kde k podobným prípadom dochádza často.

Približne 80 ochranárov a dobrovoľníkov sa pokúšalo dostať veľryby späť do mora hneď, ako sa začal príliv. Pri takom veľkom počte veľrýb im to ale môže trvať aj niekoľko dní, napísala AP.

Uviaznutia veľrýb sú na Novom Zélande v lete pomerne bežné. Odborníci označili Farewell Spit za pascu pre veľryby kvôli plytkým vodám, ktoré ich pravdepodobne mätú a zhoršujú ich navigačné schopnosti.

Almost 200 whales stranded on New Zealand beach http://t.co/OtpuD0lTuc pic.twitter.com/r0pHATwGdZ