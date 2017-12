Vzdelávanie cez internet? Funguje vo svete i u nás

Vzdelávanie cez internet nikdy nemôže nahradiť tradičný kontakt učiteľa so žiakom, tvrdia zarytí odporcovia nových foriem vyučovania. A najväčší propagátori e-vzdelávania s nimi súhlasia. Vzdelávanie cez internet prežíva vo svete boom, pretože už nastala

18. dec 2002 o 22:30

Ukážka internetovej učebnice Cisco sieťovej akadémie - vpravo sa zobrazuje text, vľavo názorná ukážka vysvetľovaného problému vo forme obrázku alebo grafu. Kliknutím na odkazy vpravo dolu môže študent vyvolať slovník použitých odborných termínov alebo test, ktorý ho preskúša z preberanej látky. FOTO - NETACAD.NET

zhoda v tom, že tradičné vzdelávanie nemá nahradiť, ale doplniť a vylepšiť.

Podľa nedávneho prieskumu kanadskej spoločnosti McGraw-Hill Ryerson považujú už dnes vysokoškolskí pedagógovia investovanie do webových technológií za najefektívnejší spôsob, ktorým môžu univerzity zvýšiť úspešnosť svojich študentov v kurzoch. Podľa 83 percent z viac než tisícky respondentov z USA a Kanady zaručujú investície do internetu lepšie výsledky, ako napríklad investície do rozširovania knižníc alebo do iného vybavenia škôl. Rozvoj e-vzdelávania sa stal aj jednou z troch hlavných priorít programu eEurope 2005, ktorý definuje plány Európskej únie v oblasti informatizácie na najbližšie tri roky.

Vďaka internetu môžu študovať ľudia, ktorí nemajú čas na denné dochádzanie na prednášky. Školy však aj svojim riadnym študentom umožňujú s pomocou webových technológií lepšie organizovať štúdium a získavať informácie z rôznych odborov a kurzov. Študenti môžu zároveň komunikovať so spolužiakmi a spolupracovať s nimi na riešení úloh v prostredí, ktoré je pre nich oveľa atraktívnejšie, ako školská učebňa. Pedagógovia zasa dostávajú do rúk nástroje, vďaka ktorým majú napríklad presný prehľad o prospechu jednotlivých študentov.

Menšie vzdelávacie inštitúcie dokážu vďaka vyučovaniu cez web zatraktívniť svoje služby, veľké univerzity zasa sprístupňujú svoje rozsiahle vedomosti oveľa širšiemu okruhu záujemcov. Prestížny Massachussetský technologický inštitút napríklad od septembra zverejňuje na webe všetky svoje učebné texty a dokonca videozáznamy niektorých prednášok. Hodnota obsahu, ktorý dal bezplatne k dispozícii všetkým internetistom, sa odhaduje na päť miliónov korún. „Od zverejnenia materiálov sa počet mojich študentov na prednáškach znižuje,“ povedal pre CNET tamojší profesor matematiky Gilbert Strang, ktorý dal k dispozícii aj videozáznamy svojich prednášok. „Rýchlo prišli na to, že online môžu prednášky získať trebárs o polnoci, keď sú na to pripravení, namiesto o jednej poobede, keď som pripravený ja. Želal by som si, aby chodili na prednášky osobne, pretože do nich investujem množstvo energie. Ale ak im stačí video - je to v poriadku.“ (tb)