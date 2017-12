Biele víno zdravšie ako červené?

18. dec 2002 o 22:30

Nejedna vedecká štúdia potvrdila, že pravidelné pitie vína v menších dávkach znižuje riziko srdcovo-cievnych ochorení. Šupky hrozna obsahujú tzv. polyfenoly, čo sú antioxidanty, ktoré ničia voľné radikály a zbavujú cievy tukových nánosov. Červené hrozno ich má viac ako biele.

Liečivé účinky vín odpradávna oceňujú najmä Francúzi, ktorí vraj ku každému jedlu nájdu vhodné víno. Často však musí byť biele, a tak nejeden Francúz rieši dilemu: piť vhodnejšie biele, alebo zdravšie červené?

Tím, vedený Pierre-Louisom Teissedrom z univerzity v Montpellieri medzitým vypestoval biele víno Chardonnay, ktoré má oproti obyčajnému vínu tej istej značky štvornásobný obsah polyfenolov. Nazval ho Paradoxe Blanc. Teissedre o ňom napísal do odborného časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry a dokonca odporučil, aby diabetici s cukrovkou I. typu vypili jeden alebo dva poháre jeho zázračného moku denne.

Eleanora Kennedyová z diabetickej nadácie v Londýne na to reagovala vyhlásením, že diabetici alkohol nemôžu piť. Najlepší a osvedčený spôsob, ako dodať telu dostatok antioxidantov, je podľa nej jesť veľa ovocia a zeleniny.

Redaktor New Scientistu Andy Coghlan, ktorý o novinke informoval, však vidí kľúčovú otázku v inom, a pýta sa, aká je vlastne chuť nového vína? Požiadal preto Teissedreho o vzorku Paradoxe Blanc, aby mohol informovať svojich čitateľov zasvätenejšie. Nepodarilo sa, lebo v čase písania príspevku bola fľaša z Francúzska zrejme ešte na ceste. (ač)