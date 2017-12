SpaceX konečne odštartovalo do kozmu, mäkké pristátie museli zrušiť

Družica na sledovanie Slnka sa dostala na tretí pokus do kozmu. Pristátie nosného stupňa na plošinu museli zrušiť.

12. feb 2015 o 0:00 TASR

HOUSTON, BRATISLAVA. Americká spoločnosť SpaceX vypustila v noci zo stredy na štvrtok na tretí pokus nosnú raketu Falcon 9, ktorá do vesmíru vyniesla družicu vesmírnej agentúry NASA určenú na pozorovanie slnečných erupcií a globálnych zmien podnebia.

Dobré počasie v oblasti floridského Mysu Canaveral umožnilo bezproblémový štart v plánovanom termíne o 00.03 h SEČ.

Silné vlnobitie v Atlantiku však donútilo firmu SpaceX, aby zrušila plánovaný pokus o pristátie prvého stupňa rakety na plošine voľne plávajúcej v oceáne s rozmermi 100 krát 60 metrov.

"Bohužiaľ, nebudeme sa môcť pokúsiť o záchranu prvého stupňa Falconu 9," uvádza sa vo vyhlásení SpaceX.

video //www.youtube.com/embed/Pl3x71-kJGM

Ak by SpaceX so svojím úsilím o "recykláciu" rakiet uspela, mohlo by to výrazne znížiť finančné náklady na vynesenie nákladu do vesmíru.

Predchádzajúci pokus o takého pristátie uskutočnený v januári nevyšiel. Stupeň rakety síce k plošine doletel, avšak jeho pristátie bolo príliš tvrdé a raketa vybuchla.

Raketa Falcon 9 vyniesla na obežnú dráhu družicu DSCOVR (Deep Space Climate Observatory). Tá by mala vo vzdialenosti 1,6 milióna kilometrov od Zeme sledovať zmeny slnečného vetra a monitorovať pozemské javy súvisiace so zmenami slnečnej klímy. Družica by napríklad mohla poskytovať včasné varovania pred prichádzajúcimi geomagnetickými búrkami.

Pôvodne mala raketa Falcon odštartovať už v nedeľu, znemožnila to však porucha radaru. Ďalší pondelkový termín odvolali kvôli nepriaznivému počasiu.