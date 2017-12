Európa zvládla vesmírnu skúšku, otestovala miniraketoplán

Test mal ukázať, ako sa správajú vesmírne objekty pri návrate z obežnej dráhy Zeme.

11. feb 2015 o 17:33 Dominik Holič

BRATISLAVA. Nie je až také ťažké vyletieť na obežnú dráhu Zeme, náročnejšie je sa z nej úspešne vrátiť.

Europskej vesmírnej agentúre (ESA) sa to včera podarilo. Testovací nepilotovaný miniraketoplán IXV nazbieral pri návrate do atmosféry dôležité dáta a úspešne pristál v Tichom oceáne.

video //www.youtube.com/embed/jL4L66cAK1I

Zbieral dáta

Približne dvojhodinový let začala vesmírna loď vďaka nosnej rakete Vega. Zo základne ESA vo Francúzskej Guyane ju po oneskorenom štarte vyniesla až do výšky 320 kilometrov, kde sa odpojila posledná časť. Zariadenie IXV potom stúpalo do výšky 450 kilometrov, odkiaľ sa vrátilo naspäť.

Päť metrov dlhý dvojtonový raketoplán bez krídel navádzali naspäť dve klapky. Stroj je pokrytý panelmi odolnými proti xtrémnym teplotám a jeho súčasťou je podľa portálu Space.com aj infračervená kamera a tristo senzorov, ktorými mapuje prúdenie tepla.

Keď sa zariadenie zbavilo horúcej plazmy, ktorá sa vytvorila pri brzdení v atmosfére, začalo posielať riadiacemu stredisku dáta.

Podľa BBC ich vedci využijú pri analyzovaní fyzikálnych úkazov, ktoré nastávajú, keď sa objekty vracajú z vesmíru cez atmosféru v nadzvukových rýchlostiach.

Obrovský dopad

„Bola to krátka misia s obrovským dopadom,“ opisuje v tlačovom vyhlásení ESA dôležitosť testu IXV jeho projektový manežír Giorgio Tumino.

Informácie, ktoré raketoplán nasnímal, otvoria podľa jeho slov množstvo príležitostí pre európske plány vesmírnej dopravy.

Najbližšie bude ESA testovať projekt Pride, ktorý dokáže pristáť na ranveji ako americký raketoplán X–37B.