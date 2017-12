NOKIA 8850

14. aug 2001 o 11:38

Základné charakteristiky

Možnosť telefonovania v dvoch frekvenčných pásmach 900 a 1800 MHz

Možnosť vytáčania 8 čísiel hlasom

Veľký, plne grafický displej

Hodiny a budík

250 pamäťových miest v telefóne

Pamäť 10 naposledy volaných a 10 posledných prijatých čísiel

Pamäť na 10 neodpovedaných hovorov

Možnosť skrátenej voľby použitím tlačidiel 1 až 9

Prijatie hovoru stlačením ľubovoľného tlačidla

Automatické opakovanie voľby pri obsadenom účastníkovi

Meranie dĺžky prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

Možnosť povolenia zobraziť (utajiť) vlastné telefónne číslo na displeji volaného

Možnosť zablokovania tlačidiel

Možnosť dátového a faxového prenosu

Kalendár s možnosťou vkladania poznámok k jednotlivým dňom (Pamäť na 50 poznámok)

Možnosť vibračnej signalizácie prichádzajúceho hovoru

Slovenské menu

Kalkulačka

Možnosť rozdelenia čisiel v tel. zozname do 5 skupín a ku každej priradiť inú melódiu zvonenia prichádzajúceho hovoru

Výber z 36 druhov zvonení

Možnosť výberu z 5 režimov správania sa telefónu (tichý, schôdza, normál…)

Hry

Možnosť bezdrôtového prepojenia telefónu s osobným počítačom, tlačiarňou, alebo iným telefónom pomocou infračerveného portu

Zabudované funkcie pre prenos dát v sieti GSM

Indikácia stavu nabitia batérie

Indikácia intenzity signálu

Príslušenstvo - štandardná výbava

Cestovný nabíjač

Štandardná batéria

Návod na obsluhu

CD ROM

Ďalšie príslušenstvo

Stolový nabíjač

Cestovný nabíjač

CL adaptér

Batéria 650 mAh Li Ion

Externý mikrofón a slúchadlo

Technické parametre

Veľkosť SIM karty Plug in

Veľkosť displeja 3x11 znakov

Štandardná batéria 650 mAh, Li Ion

Celková hmotnosť (650mAh Li Ion) 91 g

Rozmery (VxŠxH) (100x44x17 mm)

Vysielací výkon 2 W

Pohotovostný režim (650 mAh) od 50 do 150 h.

Čas hovoru (650 mAh) od 120 do 200 min.

Dátové pripojenie 9600 bps

