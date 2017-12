Televízor vás môže odpočúvať, priznáva Samsung

Hlasové ovládanie múdrych televízorov môže narušiť hranice nášho súkromia.

10. feb 2015 o 8:57 Milan Gigel

SOUL, BRATISLAVA. Ak ovládate nový televízor hovoreným slovom, mali by ste si dávať pozor na to, čo vypustíte z úst. Inak sa môže stať, že vaše dôverné informácie pocestujú internetom.

Upozorňuje na to podľa BBC spoločnosť Samsung, ktorá opisuje vlastnosti hlasového ovládania televízorov.

Ak zariadenie načúva a na televíznej obrazovke svieti symbol, ktorý na túto technológiu používateľov upozorňuje, môže sa stať, že niekto cudzí si raz vypočuje vaše slová. Vyplýva to z podstaty samotnej technológie: prijímač nedokáže spracovať všetky zachytené dáta a posiela ich preto na analýzu na vzdialené cloudové služby.

V súčasnosti to nemusí predstavovať bezpečnostnú hrozbu, no spoločnosť podľa britského spravodajstva chce, aby spotrebiteľov nič nezaskočilo. Tí, ktorí sa na smart modeloch televízorov rozhodnú hlasové ovládanie používať, by mali vedieť, čo všetko sa deje s digitalizovanými informáciami.

Hlasové ovládanie je čoraz populárnejšie a má byť aj súčasťou operačného systému Windows 10. Už dnes ho mnohí používajú vo svojich smartfónoch a možno aj pri internetovom vyhľadávaní. Slová by raz mohli úplne nahradiť neprirodzené ovládanie klávesnicou a myšou.

Bezpečnostní analytici však upozorňujú, že firmvér zariadení spotrebnej elektroniky nedosahuje podobnú bezpečnosť ako je to v prípade počítačov. To uľahčuje prácu prípadným útočníkom.