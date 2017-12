SpellForce: The Order of Dawn – nový RTS/RPG počin od autora Settlersov

18. dec 2002 o 11:33 Juraj Chrappa

Písmo: A - | A + 0 Miešanie žánrov nie vždy prinášalo hráčom tie najlepšie hry, napriek tomu mali tieto hybridy svoj význam. Veľkí herní vývojári sa z nich dokázali poučiť a nakoniec vytvorili výborné hry miešajúce žánre ideálne. Spomeňte si napríklad na Warcraft 3 (recenzia), ktorý predstavuje špičkovú RTS-ku s RPG prvkami výborne dopĺňajúcimi stratégiu. SpellForce: The Order of Dawn, na ktorom pracuje nemecký tím Phenomic Games na čele s Volkerom Wertichom, autorom slávnej Settlers série, chystá na niečo podobné. Jedná sa o real-time stratégiu zasadenú do hard-core fantasy prostredia. RPG prvky sú zastúpené vylepšovaním hrdinov bojujúcich proti temným silám zla. Stotožniť sa môžeme zo zástupcami 6 rás (ľudia, trpaslíci, elfovia, temní elfovia, orkovia, trollovia), ktorých vraj je možné ovládať aj súčasne. Nepriateľov je viac než dosť – vyše 30 druhov od zbabelých goblinov po mocných démonov a drakov. Bavíme sa tu o čistokrvnej fantasy a preto v hre nemôžu chýbať kúzla: rozdelené sú do viacerých kategórií ako biela, čierna, elemntálna mágia... SpellForce prináša aj niekoľko zaújimavých noviniek. Je to napríklad nový systém ovládania bojov nazvaný Click’n’Fight (CnF). Funguje skutočne jednoducho, ale úplne geniálne. Najprv klikneme na nepriateľa, potom sa vyroluje menu s našimi jednotkami a možnosťami útoku. Označené jednotky zaútočia na vybranú nepriateľskú jednotku. Odpadá tak frenetické klikanie na naše jednotky a potom na jednotky nepriateľov. Vyzerá to naozaj zaújimavo, uvidíme však ako bude CnF fungovať v praxi. Ďalšia vec ktorá vás musela už pri prvom pohľade na článok zaujať, sú screenshoty. Grafika SpellForcu je neskutočne pekná, farebná a detailná. Neviem aký engine autori použili, ale zdá sa, že podporuje všetky najnovšie grafické vymoženosti. Všetko je samozrejme v troch dimenziách, vďaka čomu je možné zoomovať alebo sa prepnúť do pohľadu z prvej osoby! SpellForce: The Order of Dawn môžeme očakávať v treťom kvartáli 2003 od vydavateľstva JoWood.