Devil May Cry 2 - Dante sa vracia!

Pokračovanie gotického thrilleru, špičkového Devil May Cry na PS2 sa blíži. Dvojka prináša veľké množstvo noviniek, okrem iného aj novú postavu za ktorú môžete hrať. Viac v našej novinke.

18. dec 2002 o 10:23 Juraj Chrappa

Hlavný hrdina, poločlovek-polodémon, Dante sa vracia v novom dobrodružstve, aby opäť raz využil svoje nadprirodzené schopnosti proti dočasne zosnulému arcidémonovi bažiacom po svetovláde. A nebude to nič jednoduché. Herný svet v Devil May Cry 2 je dvakrát tak veľký ako jednotka! Väčšina levelov sa odohráva vo vonkajších prostrediach, v miestach s tak temnou atmosférou, že by sa dala krájať, zobrať domov a strašiť ňou deti. Svoj boj zvediete napríklad v meste nie nepodobnom batmanovskému Gotham City alebo v starom európskom mestečku. Takýchto prostredí je v hre samozrejme viac.

Najväčšou zmenou pokračovania je nová postava, za ktorú môžete hrať, ak vás onudí Dante. Novou postavou je žena, zatiaľ bezmenná hrdinka, ktorá bude aspoň tak cool ako Dante.

Samotná hra a jej hrateľnosť sú ovplyvnené novými Danteho pohybmi a útokmi. Ako hráči postupujú v hre, zvyšujú sa im skúsenosti a s nimi pribúdajú stále lepšie a efektívnejšie útoky. Obtiažnosť hry je vyriešená šalamúnsky, keď sa prispôsobuje vašej šikovnosti a napredovaniu v hre. S touto vlasťnosťou si Devil May Cry 2 dobre zahrajú aj menej skúsení hráči.

Už prvý diel ohuroval hráčov fantastickým vizuálnym spracovaním, dvojka chce pravdepodobne dosiahnuť dokonalosti vylepšenou grafikou, neskutočnými animáciami a detailnosťou.

Hra by mala vyjsť už túto zimu z dielne slávneho Capcomu.