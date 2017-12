Švédi velia informačným technológiám

Na otázku, ktorá krajina je svetovou jednotkou v oblasti informačných a komunikačných technológií, by mnoho ľudí bez prípravy odpovedalo - USA. A mali by pravdu. Ale len v tom prípade, ak by sa do úvahy nebrali posledné dva roky. Tie sa v plnej miere nesú

9. júl 2001 o 10:42

v znamení švédskeho primátu.

Švédsko informačnými technológiami (IT) doslova žije. S osobnými počítačmi, internetom, mobilnými telefónmi a ďalšími komunikačnými a počítačovými zariadeniami sa možno stretnúť doslova na každom kroku. Švédi dokonca na to, aby mali kontakt s IT, tie kroky ani nemusia robiť. Prístup k osobnému počítaču priamo doma má až 76 percent 16- až 54-ročných Švédov. Aj obdobie puberty je vo Švédsku spájané predovšetkým s počítačmi. Neuveriteľných 90 percent 16- až 19-ročných sa dostane k počítaču priamo doma. Za týmto masovým prienikom PC do domácností v posledných rokoch stojí predovšetkým vláda, ktorá v roku 1998 naštartovala program tzv. PC reformy. V jeho rámci umožnila podnikateľským subjektom nákup počítačov pre zamestnancov na domáce použitie bez dane z pridanej hodnoty. Zamestnanci nemuseli platiť za PC ihneď celú hodnotu, ale mohli ich splácať zo svojich hrubých príjmov tri roky. Táto vládna aktivita spôsobila takmer dvadsaťpercentný nárast PC v domácnostiach.

Rozvoj IT však mení ľudí na jednotvárne bytosti sediace za počítačom, ktoré pohybujú iba očami a rukami pri obsluhe myši a klávesnice. Švédsko nie je výnimkou. Približne štyria z piatich Švédov majú zavedenú elektronickú poštu, vyše tretiny prakticky nenavštevuje svoje banky, lebo využívajú internetové bankovníctvo. Ak už musia platiť ináč než prostredníctvom príkazov cez internet, potom to nie sú peniaze, ale platobné karty a mobilné telefóny. Prostredníctvom mobilu možno vyrovnať aj účet za parkovanie, aj platbu cestovným kanceláriám za dovolenky. Cez mobil sa vo Švédsku platí aj v klasických obchodoch. Stačí len príslušný PIN kód.

Interaktívne štúdiá

Vrcholom" informačného boomu sú interaktívne informačné technológie. Ak už naozaj nemáte čo robiť, môžete si zájsť do jedného z interaktívnych štokholmských štúdií. Zabúchate na drevo, a to sa za bitku" odvďačí všakovakými melódiami. S priateľom či priateľkou si obtočíte okolo hlavy pásku na suchý zips, zasadnete za stôl, kde je položená loptička a bojujete o to, kto dokáže lepšie relaxovať. Všetko je napojené na počítač. Na ktorého stranu nakoniec loptička prejde v boji o väčšieho relaxátora", ten prehráva. Človek by pri tejto hre však mal zabudnúť, že v úsilí o víťazstvo v relaxovaní musí bojovať. A na akýkoľvek boj zvyčajne treba vyvinúť aj príslušnú námahu. Nuž, hlavne že si oddýchneme.

V interaktívnom štúdiu sa človek nestačí čudovať. Pri použití špeciálnej techniky nie je problém vojsť za plátno, na ktoré sa premieta film tak, aby vás diváci bez akéhokoľvek podozrenia brali ako súčasť filmu. Najkrajší je však pocit, keď človek prejde z virtuálnej reality do reality normálneho života, kde sú vaši priatelia, kolegovia, práca a úžasná, dokonca živá príroda.

Technologický boom sa začal vo Švédsku v deväťdesiatych rokoch a krajina získavala vo svete IT čoraz väčší kredit. Pôvod technologického rozvoja má však oveľa hlbšie korene, siahajúce do začiatku sedemdesiatych rokov. Spolupráca vládnych spoločností vo výskume a vedecko-technickom rozvoji s renomovanými domácimi a zahraničnými firmami, ako je Ericsson či IBM, začala prinášať ovocie. Na trh sa postupne dostávali výrobky a služby, ktoré spotrebitelia prijímali oveľa rýchlejšie než v predchádzajúcich rokoch.

Cestu Švédska na vrchol svetového rebríčka v oblasti informačných technológií naznačovali už osemdesiate roky. Výbornú pozíciu vtedy získavala krajina v počte pevných telefónnych liniek a firemných počítačov na jedného obyvateľa. Prelom druhého a tretieho tisícročia sa už naplno nesie v znamení dominancie Švédov, ktorý za sebou nechávajú aj USA či Japonsko. Americká spoločnosť International Data Corporation každoročne vyhodnocuje poradie krajín s najvyššou úrovňou IT. Porovnáva približne 55 krajín a vlani sa na prvom mieste umiestnilo Švédsko pred USA, Fínskom, Nórskom a Dánskom. Prvú desiatku uzatváralo Japonsko. Podľa prognóz na tento rok by si Švédsko postavenie lídra malo s prehľadom udržať. Data Corporation sleduje, ako rýchlo je ktorá krajina schopná prijať IT. Kľúčovými faktormi pri zostavovaní poradia sú pozície jednotlivých štátov v úrovni prístupu k IT a efektivita ich využitia. Sleduje sa počítačová infraštruktúra (množstvo PC na obyvateľa, výdavky na softvér a hardvér, počet PC v domácnostiach), internetová infraštruktúra (počet domácností napojených na internet, prístup študentov a škôl na internet, vzdelanie, celkové komerčné výdavky používateľov internetu), informačná infraštruktúra (počet pevných telefónnych liniek, mobilných telefónov) a sociálne infraštruktúra (občianske práva a slobody, sloboda tlače, prístup k vzdelaniu).

Internet ako súčasť života

Internet sa stáva vo Švédsku neoddeliteľnou súčasťou života. Podľa štúdií americkej spoločnosti American Express je percento používateľov internetu na celkovej populácii vo Švédsku vyššie ako v USA. Prístup k medzinárodnej sieti má približne o štyri percentá viac Švédov než Američanov, kde tento podiel neprekračuje 75 percent. Že to nie sú iba suché štatistiky, potvrdila aj Monica Berneströmová, koordinátorka projektov IT zo City of Stockholm: Približne 90 percent prihlášok na štúdium na stredných školách si podávajú uchádzači cez internet. Cieľom informatizácie spoločnosti by mali byť rovnaké príležitosti na prácu a vzdelanie. Ide o to, ako môžu informačné a komunikačné technológie pozitívne ovplyvniť a zlepšiť kvalitu života každého človeka."

Pozitívnym momentom švédskeho informačného boomu je, že nevynecháva staršiu generáciu, resp. staršia generácia sa od neho nedištancuje, ako v mnohých iných krajinách. Šírením informačných technológií, podporou počítačového know-how, špeciálne internetových aplikácií, sa vo Švédsku zaoberá národná nezisková organizácia SeniorNet Sweden. Jej cieľom je vzdelávanie ľudí v oblasti IT vo veku nad 55 rokov. Takýto vek by podľa Tomasa Ohlina, profesora na Linköpingskej univerzite a šéfa SeniorNetu, absolútne nemal byť prekážkou pri používaní internetu či elektronického bankovníctva. Spoločnosť má po celej krajine 30 klubov a ďalšie sa zakladajú. Spolupracuje s rôznymi vzdelávacími centrami, knižnicami a internetovými kaviarňami. Finančne ju podporujú súkromné firmy, medzi nimi Microsoft, ale aj vláda.

Banky si uvedomujú, že medzi staršími ľuďmi majú veľkú časť klientely, a preto nám aj finančne pomáhajú," povedal T. Ohlin. SeniorNet každý rok organizuje tzv. Senior Surface Day, ktorého mottom je: Starší učia starších." V rámci seniorského dňa majú starší občania prístup do knižníc, kde pre nich pripravujú prednášky a praktické cvičenia zamerané na spriatelenie sa" s internetom.

Rozvoj informačných technológii mal nesmierne pozitívny dosah na ekonomiku. V priebehu niekoľkých rokov sa znížila nezamestnanosť takmer o polovicu. Kým na začiatku deväťdesiatych rokov dosahovala miera nezamestnanosti deväť percent, dnes je to okolo päť percent. Rast ekonomiky patrí medzi najväčšie v Európskej únii a sprevádza ho relatívne nízka inflácia (2 až 3 percentá). Vďaka tomu už ani verejné financie nie sú v červených číslach.

Hospodárske noviny , 9.7. 2001