Zabudne Slovensko na pevné linky?

Prvým júlom začali Slovenské telekomunikácie, a. s., nový systém tarifikácie hovorov. Mohutná reklamná kampaň, predchádzajúca posledným zmenám avizovala lacnejšie telefonovanie. Ako na tento krok sprivatizovaných telekomunikácií pozerá verejnosť sme sa po

6. júl 2001 o 10:39 (iva)

kúsili zistiť v uliciach Prešova.

Alžbeta Gamčíková, Prešov, inšpektorka požiarnej ochrany, 48 rokov

"Som rozčarovaná. Veľa mojich spolupracovníkov a priateľov odhlasuje pevnú linku a kupuje si mobilné telefóny. Na tento krok sa chystáme aj my s manželom. On už mobil má, ja si ho v dohľadnej dobe kúpim. Platiť 270 korún, len za to, že mám doma telefón, je trošku drahý špás. Za ti peniaze si môžem mobilom volať dosť."

Ľubica Kapišovská, Prešov, sekretárka, 53 rokov

"Aké to zlacnenie, pokiaľ zaplatím 270 korún len za to, že nič neprehovorím. Je to trochu smiešne. Do zahraničia vyvoláva málokto, tam to zlacnili. Miestne hovory sú síce lacnejšie, ale i kratšie. Uvažovala som o tom, že pevnú linku zruším. Mám ale starú matku, s ktorou potrebujem byť v styku. Nemôžem od nej chcieť, aby mi volala z pevnej siete na mobil."

Tono Gula, Prešov, bezpečnostná služba, 42 rokov

"Zdieranie ľudí a viac nič. Reklama síce tvrdí, že budeme volať lacnejšie, ja ale radšej verím vlastným inštinktom. Je to len oblbovanie ľudí. S týmto zlacnením, ktoré je v konečnom dôsledku drahšie, rozhodne nesúhlasím. Uvažujem o tom, že si zaplatím paušál na mobil a využijem ho v plnej miere na telefonovanie, nebudem platiť len za to, že mám nejaký aparát."

Jana Hudáčková, Prešov, lekárka

"Veľké účty za pevnú linku som mala pravidelne aj do teraz. Vo Francúzsku mám syna, ktorému volám pravidelne raz do týždňa. Do mesiaca mi to zvyklo nabehnúť slušne do dvoch tisíc. Pri pohľade na zlacnené medzinárodné hovory túto zmenu vítam. Čo sa týka vnútorných hovorov, často volám s chorou mamou. Pokiaľ by to malo byť teraz drahšie, radšej sa k nej prejdem pešo. Určite sa ale nechystám na nejaké radikálne zásahy, ako je odhlásenie. Pevnú linku potrebujem, aj keď je drahšia. Je to pre mňa životná nevyhnutnosť."

Anton Migaš, Prešov, technik OZKN, 46 rokov

"Nie je to nič príjemné, to je pravda. Podľa mňa je to výsledok neschopnosti vlády, alebo priamo ministerstva telekomunikácií . Mňa osobne sa to nejak extra nedotklo, nie je to pre mňa neriešiteľná situácia. Určite to však postihne ostatných."

Eva Smolková, Prešov, nezamestnaná, 43

"Zatiaľ som to ešte nerátala. Nakoľko mám celú rodinu mimo Prešov, bolo by pre mňa výhodné lacnejšie telefonovanie medzimesto, ktoré reklama avizovala. Som ale pesimista, neverím tomu veľmi. Pri prepočtoch totiž stále doplatí občan. O tom, že až také lacné to nebude hovoria telefonáty z automatu. Namiesto troch korún na hovor v meste hádžem štyri, medzimesto sa dvihlo zo šiestich na osem, zľavu teda zatiaľ nevidím v ničom. Podľa stavu účtu na konci mesiaca sa rozhodneme, či nekúpiť dva mobily a platiť len za to čo prevoláme.