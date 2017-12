Gothic 2 - dojmy z dema

Gothic, kvalitné akčné RPG-čko odohrávajúce sa v rozsiahlom 3D svete vytvorené nemeckým tímom Piranha Bytes, sa začiatkom budúceho roka dočká krajšieho, lepšieho a trikrát rozsiahlejšiho pokračovania. Ako sa dvojka hraje, sme mali možnosť otestovať v hrat

18. dec 2002 o 9:29 Fix

Zhruba pred rokom vyšiel prvý veľmi úspešný diel fantasy RPG z dielne nemeckej programátorskej firmy Piranha Bytes. Bolo to celé o tom, že údolie Khorinis je zahalené magickou bariérou, ktorá z toho miesta vytvára trestaneckú kolóniu. Vy sa dostávate do kože trestanca, ktorého odsúdia a pošlú do kolónie. Pred vstupom však dostávate úlohu od mága. Postupom času objavujete stále nové a nové možnosti, krajinu a obyvateľov a skončí sa to tým, že porazíte zlo a rozbijete magickú bariéru. 29. novembra sa začal v Nemecku predávať druhý diel Gothic II, ktorý za prvý týždeň prekonal všetky rekordy predaja a vyvolal samé pozitívne ohlasy.

Vo zvyšku Európy by sa hra mala objaviť koncom februára budúceho roku, takže si ešte chvíľu počkáme. (Alebo nájdeme nejaké iné spôsoby, ako sa k hre dostať :o). Ja som sa zatiaľ dostal iba k demu a bol som zvedavý, o čo bude druhý diel lepší oproti prvému, keď od jeho vydania uplynul iba rok. Druhá časť sa začína presne tam, kde sa končí prvá. Príbeh pokračuje. Privolá si vás čarodejník, ktorého vidíte prvýkrát v živote, a dozvedáte sa, že zlo nebolo zahnané tam, odkiaľ prišlo, tak dôkladne, ako ste predpokladali. Po rozpade bariéry sa do okolia dostali všetci trestanci a okrem toho je nablízku armáda rôznych monštier, v ktorej sú dokonca aj draky (tak to sa už neviem dočkať :o). Celé kráľovstvo je v nebezpečenstve. Vy ste, pravdaže, tým vyvoleným, na ktorom to celé stojí a padá, takže vám neostáva nič iné, ako sa vybrať s palicou a zopár radami cez les do mesta, kde máte navštíviť paladinov a presvedčiť ich, že ste síce neoholený, páchnete a práve ste vyšli z lesa, ale ste to práve vy, kto zachráni celú situáciu. Také jednoduché to zrejme nebude. Takže dej sa začína odvíjať podobne ako v jednotke. Dostávate sa do mesta, zoznamujete sa s okolím a snažíte sa postupne prešplhať po spoločenskom rebríčku až na vrchol k amuletu, ktorý by mal patriť iba vám. Celý príbeh a spleť intríg budú zrejme ešte zložitejšie, pretože dej by mal hlavnú postavu dostať až za more.

Demo poskytuje kompletný začiatok hry aj s introm. Môžete sa voľne pohybovať po ohraničenom území aj donekonečna, ak vás to bude baviť, plniť úlohy pre ľudkov, ktorí sa tam potulujú, a zabíjať okolitú nepriateľsky naladenú faunu. Celá hra by mala byť trikrát väčšia ako jednotka. Oproti jednotke je v hre zopár kozmetických zmien. Z toho, čo som videl, môžem povedať, že boli vylepšené niektoré veci a opravené drobné chybičky (jednou z nich je ovládanie), ktoré obsahovala jednotka. Takže ak ste hrali jednotku, určite sa rýchlo dostanete do hry a privítate nové možnosti, ktoré budete mať k dispozícii pri profilovaní svojej postavy.

Súboje prebiehajú rovnako realtimovo ako v jednotke. Za každý víťazný súboj alebo za splnené úlohy získavate body skúsenosti, ktoré hromadíte, a po určitej hranici sa dostanete na ďalší level. Na začiatku levelu dostávate body, ktoré využívate na to, aby ste si vylepšovali schopnosti. Na rozdiel od prvého dielu je množstvo možností väčšie. Grafika vyzerá lepšie ako v jednotke, ale je to pravdepodobne iba vylepšený engine jednotky, čo vôbec nie je zlé, ale na taký Morrowind sa už nechytá. V Morrowinde však celá krajina a lesy nepôsobia takým živým dojmom ako v Gothicu. 565-megová inštalácia (celá hra bude mať inštaláciu veľkú 2,2 Gb) prebehla bez problémov a rýchlo, čo nie je pri deme samozrejmosťou. Hru si môžete nakonfigurovať buď po spustení, alebo priamo editovaním súboru gothic.ini, v ktorom autori dokonca urobili popis ku každému nastaviteľnému prvku. Priamo v súbore máte prístup k všetkým nastaveniam, aj takým, ktoré po spustení v hre nie sú, takže odporúčam tento spôsob konfigurácie. Prijemným zistením bolo, že sa trochu zmenilo ovládanie, ktoré bolo v jednotke dosť zvláštne. Môžete si nakonfigurovať aj vlastné klávesy.

Demo bolo veľmi kvalitne urobené. Bez problémov som ho nastavil a spustil a okrem toho sa na mojom „kompíku“ hra veľmi svižne hýbala dokonca aj vo vyššom rozlíšení, s 32-bitovými farbami a najvyššími detailmi. Výrobcovia uvádzajú minimálnu konfiguráciu (Pentium III 700 Mhz, 256 MB RAM, 32 MB grafickú kartu) a odporúčajú Pentium od 1,2 Ghz, 512 MB RAM a 64 MB grafickú kartu. Ja mám niečo medzi tým. Viditeľnosť sa dala nastaviť až na 300 %, takže ak máte dobrú kartu a veľa pamäte, uvidíte z vyvýšeného miesta pekne ďaleko.

Jediné, čo by bolo treba asi ešte trochu doladiť, boli zvuky a hudba. Hlasy ľudí boli neúmerne hlasnejšie ako zvuky okolia a po spustení hudby sa hra viditeľne spomalila, takže som bol nútený okamžite ju vypnúť, čo bola škoda, lebo bola celkom príjemná.

Ak by som to mal celé zhrnúť, tak sa už neviem dočkať, kedy si budem môcť zahrať celú hru. Vyzerá to tak, že sa autori poučili z chýb, ktoré urobili v jednotke, a vytvorili vylepšené a rozsiahlejšie pokračovanie.