Ubuntu už je v mobiloch, prvý model stojí 170 eur

Od nového používateľského prostredia očakáva firma úspech.

9. feb 2015 o 8:51 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Aj napriek doterajším neúspechom sa Ubuntu dostane do sveta mobilov. Už o niekoľko dní si prví záujemcovia môžu za 170 eur zakúpiť Aquaris E4.5 Ubuntu Edition, ktorý dostane nový operačný systém.

Keď to vývojári z britskej firmy Canonical skúšali naposledy, nepodarilo sa im vyzbierať ani polovicu peňazí, ktoré by potrebovali na spustenie výroby. Teraz prichádzajú so smartfónom španielskej firmy BQ, ktorý bol doposiaľ v predaji s Androidom.

Podľa BBC má 4,5-palcový displej s rozlíšením 540x960 bodov, 1.3-gigahertzový štvorjadrový procesor MediaTek a je určený na prevádzku v 3G sieťach, kde obslúži dve SIM karty súčasne.

Výrobca mu pridelil gigabajt operačnej pamäte, 8-gigabajtové úložisko a 5-megapixelový fotoaparát. Zvyšok musí zvládnuť šarm systému Ubuntu - premenu na plnohodnotný počítač po pripojení monitora a klávesnice však nečakajte, tieto plány firma odsunula do budúcnosti.

Ubuntu sa na malom displeji nesnaží kopírovať svojich rivalov, prichádza s rozhraním, v ktorom kombinuje rôzne funkcie do celkov. Informácie týkajúce sa hudby, filmu či vašej polohy tak nájdete na jednom mieste. To má vytvoriť model na polceste medzi pevne daným prostredím a zbierkou rôznych aplikácií.

Na začiatok však netreba očakávať, že pôjde o mobil pre masy. Firma chce podchytiť vývojárov a nadšencov, aby prispeli svojimi softvérmi a službami písanými v HTML5 a QML. Namiesto pultov predajní bude prebiehať obchod na internete.

Aspoň dovtedy, kým sa firma nepostaví na pevné nohy v prostredí, kde ostatní majú dlhoročné skúsenosti a lojalitu zákazníkov.