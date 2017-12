NASA môže hľadať mimozemský život, chce misiu na Europu

Misia Europa Clipper má vyhodnotiť, či mesiac poskytuje podmienky vhodné na život.

6. feb 2015 o 13:43 Dominik Holič

WASHINGTON D.C., BRATISLAVA. Tam, kde je na Zemi voda, býva aj život. Aspoň toľko hovorí poučka, ktorú si so sebou berieme z našej vlastnej planéty.

Na Jupiterovom mesiaci Europa sa voda pravdepodobne nachádza a na telese menšom ako náš Mesiac jej môže byť viac, ako na Zemi. Aj keď sa tento kvapalný oceán ukrýva pod niekoľkokilometrovou vrstvou ľadu.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) preto už roky rozpráva o jeho prieskume. A teraz reálne vyzerá aj misia, ktorá by na Europu mohla v budúcom desaťročí smerovať.

Analýza mesiaca

Fakty Europa najmenší zo štyroch veľkých mesiacov Jupitera, pomenovaný podľa milenky gréckeho boha Dia, prvýkrát ho pozoroval Galileo Galilei v roku 1610.

„Všetky doterajšie koncepty boli buď príliš malé, príliš veľké, alebo príliš drahé. Myslíme si, že teraz sme našli ten správny,“ hovorí o misii Europa Clipper Robert Pappalardo z NASA. Vyzerá, že s ním súhlasí aj americká vláda, ktorá schválila zvýšený rozpočet práve na tento projekt.

Sonda Clipper by mohla podľa portálu Space.com vyraziť do desiatich rokov. Hlavným cieľom misie však nebude nájsť mimozemské formy života. Vyžadovalo by si to podľa Discovery News pristátie na povrchu, na čo v súčasnosti neexistuje vhodná technológia.