Uber sa obáva, že Google spustí konkurenčnú taxislužbu

Zo štedrého investora do inovatívnej služby by sa mohol stať silný konkurent.

5. feb 2015 o 11:33 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Je to technológia, ktorá prepája taxikárov a cestujúcich prostredníctvom mobilu. Privoláte taxík a zaplatíte za jazdu bez toho, aby ste museli čokoľvek riešiť. Ak ste už zachytili názov služby Uber, určite tušíte, o čom je reč.

Predstavenstvo spoločnosti informovalo o tom, že zvažuje pozastavenie firmy Google na riadení spoločnosti, hoci ide o najväčšieho investora projektu, ktorý len v roku 2013 investoval viac ako štvrť miliardy dolárov na aktivity Uberu.

Vedenie projektu sa obáva toho, že Google pripravuje konkurenčnú službu. Opiera sa pri tom o zákulisné informácie a snímky z testovacej prevádzky aplikácie, ktorú v súčasnosti majú používať niektorí zo zamestnancov v San Franciscu.

Podľa magazínu TechWeekEurope sa to všetko spája s konceptom automobilov bez vodičov, ktoré by mohli na objednávku voziť pasažierov z miesta na miesto s tým, že jednotlivé úseky trasy môžu zdieľať pre lepšie vyťaženie viacerí ľudia.

Ak by novinka vstúpila do života, mohla by ohroziť rozbehnuté obchodné aktivity Uberu, ktorý v súčasnosti prevádzkuje svoj systém v 250 mestách sveta.

Aj napriek svojej snahe však Uber dlhodobo čelí intenzívnej kritike z rôznych strán. Nepáči sa mestám, ktoré ho obviňujú z porušovania svojich pravidiel, medializované boli i viaceré prípady násilia, ktoré páchali nepreverení vodiči.

Omnoho viac však môže Uber zabolieť moment, kedy sa zo štedrého investora stane konkurent. Google požíva omnoho väčšiu dôveru a má podstatne silnejšiu pozíciu na trhu ako samotný Uber.