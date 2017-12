O spôsobe výberu iných operátorov v jednotlivých lokalitách budú rozhodovať ST

Bratislava 17.decembra (TASR) - O tom či po budúcoročnom otvorení domáceho telekomunikačného trhu budú môcť slovenskí užívatelia výber iného poskytovateľa telefonických služieb realizovať formou individuálnej voľby pevným nastavením aparátu, alebo formou zadávania jeho predvoľby až pri vlastnom telefonovaní, rozhodne doterajší monopolný operátor - Slovenské telekomunikácie, a. s.

Vypláva to z rozhodnutia Telekomunikačný úrad (TÚ) SR v rámci schvaľovania Všeobecných podmienok ST na poskytovanie verejnej telefónnej služby od 1. januára 2003. Vedenie úradu pritom predmetné rozhodnutie odôvodňuje tým, že konkrétny spôsob voľby operátora sa v jednotlivých lokalitách krajiny musí prispôsobiť reálnemu technickému stavu ich telekomunikačných sietí. "Zabezpečenie oboch foriem výberu iného telekomunikačného podniku by si v niektorých prípadoch vyžiadalo neúmerné investície," informoval hovorca TÚ Roman Vavro s tým, že k samotným vstupom nových operátorov na trh dôjde až potom, čo svoje siete prepoja so sieťami ST.

Iný telekomunikačný podnik, poskytujúci rovnakú telekomunikačnú službu, si pritom užívatelia budú môcť vybrať pri miestnych, medzimestských i medzinárodných volaniach, aj keď ST navrhovali, aby sa výber iného operátora obmedzil len na medzimestské a medzinárodné volania.

ST ale umožnia užívateľom výber iného prevádzkovateľa len v tom prípade, že sa im telefónna služba poskytuje podľa Štandardného volacieho programu. Pri programoch Mini a Maxi to možné nebude, pretože ST pri nich poskytujú určitý benefit. Pri programe Mini je to znížený poplatok za mesačný nájom telefónnej stanice a pri programe Maxi zvýhodnená tarifikácia hovorov.

