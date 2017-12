Evolúcia zamrzla, mikrób sa dve miliardy rokov nezmenil

Porovnanie fosílií so súčasnými baktériami ukázalo, že život sa v stabilnom prostredí nemusí vyvíjať.

4. feb 2015 o 18:45 Dominik Holič

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Žijú v morskom bahne a živia sa sírou. A aj keď ich voľným okom nevidno, ich výskum môže byť vzrušujúcim pohľadom do minulosti našej planéty.

Vedci totiž narazili na mikróby, ktoré sa za takmer dve miliardy rokov príliš nezmenili.

Zistenia, ktoré zdanlivo popierajú nevyhnutnosť evolúcie, no ktoré predsa potvrdzujú teóriu Charlesa Darwina, publikovali v prestížnom magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences.

„Je ohromujúce, že sa život nevyvíjal takmer polovicu histórie Zeme,“ komentoval to podľa tlačovej správy univerzity UCLA hlavný autor výskumu James William Schopf.

Potvrdenie Darwina

Darwinova evolučná teória býva často interpretovaná ako prežitie najsilnejších a najschopnejších.