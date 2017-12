Prečo nechápeme vedu? Päť chýb, ktoré všetci robíme

Veda je najlepší spôsob, ako porozumieť svetu. Ale aj pri vede a vedeckých výskumoch si musíme dávať pozor na nasledujúce problémy.

4. feb 2015 o 12:04

1. Jedna štúdia je málo

Výskum tvrdí, že... Pozrieť sa na výsledky jednej štúdie, aj keby vyšla v prestížnom magazíne, je málo. Ak na základe jej výsledkov robíme ďalekosiahle zovšeobecnenia, je to navyše intelektuálne nepoctivé. A ak to robíme vedome či naschvál, je to hanba.

Zásadný výskum, ktorý objavil novú vec, môže byť kľúčovým zlomom v celom vednom odbore. Ale treba byť vždy opatrným v prípade, ak je to len jeden výskum – obzvlášť, ak jeho zistenia protirečia vedeckému konsenzu. To neznamená, že nemá pravdu a konsenzus je správny. Ale je to dobrým signálom, že si treba dávať pozor.

Lepším postupom je vychádzať – ak je to možné – z takzvaných metaanalýz a systematických revízií. Tie zhŕňajú aktuálny stav vedeckého poznania na tú ktorú tému a, navyše, v sebe často obsahujú metodologickú pasáž, v ktorej hovoria, na základe akých kritérií k takému prehľadu dospeli. Aj to je v prípade transparentnej vedy kľúčové.

2. Rozdiel medzi rozdielom a dôležitosťou

Výskum často ukazuje významný rozdiel medzi tým, keď nejaká skupina užíva nejakú látku a iná kontrolná skupina ju neužíva. Povedzme, že je ten efekt signifikantný a jasne nameraný.

To však automaticky neznamená, že toto zistenie je dôležité aj v praktickom svete. Predstavte si napríklad liek, ktorého každodenné užívanie znižuj riziko nejakého ochorenia o 33 percent. To je významné zistenie a dobrý vedecký výsledok.