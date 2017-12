Batérie začali reckyklovať, do nových dávajú zvyšky vybitých

Spoločnosť chce v nových batériách využiť až štyridsať percent zo starších batérií.

4. feb 2015 o 10:45 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ak budete nabudúce vyhadzovať do smetného koša vybitú batériu s pokojným svedomím, pretože podľa nápisu neobsahuje žiadnu ortuť ani kadmium, spomeňte si na novú technológiu, ktorú do výroby postupne zavádza firma Energizer.

Tá podľa magazínu Mashable pri výrobe nových batérií začala využívať materiál, ktorý získava recykláciou starých batérií.

Zatiaľ sú to iba štyri percentá z celkového objemu, do roku 2025 však firma očakáva, že by mohla využiť až štyridsať percent materiálu, ktorý v domácnostiach pri napájaní hodín, diaľkových ovládačov či iných drobností doslúžil.

Hoci je cena batérií EcoAdvanced približne o štvrtinu vyššia ako u obyčajných, ide o prístup, ktorý by mohol odbremeniť ekosystém od zbytočnej environmentálnej záťaže. Hoci sa staré batérie a akumulátory na zberných miestach od spotrebiteľov odoberajú na likvidáciu, neznamená to, že na konci je recyklačná linka, ktorá by ich opäť uviedla do obehu.

V skutočnosti sa len firmy s príslušným oprávnením postarajú o likvidáciu spôsobom, ktorý neublíži prírode viac ako povoľujú pravidlá.