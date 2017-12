Pod antarktickým ľadom objavili vedci slané jazero

Washington 17. decembra (TASR) - Americkí vedci objavili pod 19-metrovým antarktickým ľadovým pancierom päť kilometrov dlhé slané jazero. V tomto uzatvorenom jazere nazvanom Vida sa našli stopy takmer 3000 rokov starých mikróbov, informoval časopis Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Voda jazera Vida, ktoré leží v regióne McMurdo Dry Valley, je asi sedemkrát slanšia ako bežná morská voda. Vedci sa domnievali, že voda v antarktických jazerách je po celý rok zamrznutá. Jazero Vida však túto domnienku vyvrátilo.

Z obáv pred kontamináciou sa dva 16-metrové prieskumné vrty neviedli priamo do jazera. Pri prvých biokarbónových analýzach vzoriek usadenín boli objavené stopy po mikróboch, ktorých vek je približne 2800 rokov. Najmenej tak staré je aj samotné jazero. Mohli prežiť vďaka tomu, že voda kvôli vysokému obsahu soli nezamŕza ani pri mínus desiatich stupňoch Celzia.

Skutočnosť, že mikróby prežili v extrémne slanom, tmavom a chladnom prostredí, má pre výskumníkov veľký význam pri hľadaní života na iných planétach, v prvom rade na Marse. "Ľadová vrstva nad týmto slaným jazerom je dokonca oázou života," uviedol John Priscu z Montana State University. "Mráz sa postaral aj o to, že DNA živých organizmov sa dobre uchováva."

"Planéta Mars mala možno mokrú minulosť a ak tam bol život, bol tam podobný ekosystém ako v jazere Vida, kým všetka voda nezamrzla," povedal Peter Doran z University of Illinois v Chicagu.