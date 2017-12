Britskí poslanci odobrili deti troch rodičov, deťom to pomôže prežiť

Veľká Británia bude zrejme prvou krajinou, ktorá povolí, aby embryo zdedilo DNA troch jedincov.

3. feb 2015 o 19:39 Karolína Klinková

LONDÝN, BRATISLAVA. Z vedeckého pohľadu to možné je, no najmä pre etické zábrany sa na to nikto zatiaľ oficiálne neodhodlal.

Až v utorok Dolná komora britského parlamentu odobrila postup, pri ktorom sa poškodená mitochondria nahradí od darkyne. V praxi to znamená, že dieťa bude mať genetické informácie od troch rodičov.

Mitochondria zabezpečuje bunke energiu bunkovým dýchaním, kontroluje bunkový cyklus či bunkovú smrť. DNA mitochondrií dostáva embryo od matky.

Ak matka trpí poruchou „bunkovej elektrárne“, ako sa organela zvykne nazývať, jej dieťa bude zdedenou chorobou tiež postihnuté.

Môže ísť o zhoršenie zraku, ale aj cukrovku, svalovú dystrofiu či neliečiteľné poškodenie mozgu. Sú prípady, keď matka takto stratila niekoľko detí po sebe.

Otec a dve matky

Nová medicínska procedúra povoľuje pri oplodnení v skúmavke nahradenie poškodenej organely vo vajíčku matky mitochondriou z vajíčka zdravej darkyne. Embryo tak svoj genetický materiál zdedí od troch jedincov – otca a dvoch matiek.

„Hlasovanie za by nás ochránilo pred najkrutejšími a najzničujúcejšími chorobami. Nielen budúcu generáciu, ale aj generácie po nej,“ povedala ešte pred hlasovaním pre BBC Rachel Keanová, ktorej pre poruchu mitochondrií zomrela teta.