Google, Microsoft aj Amazon platia, aby obišli AdBlock Plus

Rozšírenie prehliadačov nebráni tomu, aby Microsoft, Google a Amazon sledovali vaše aktivity na webe.

3. feb 2015 o 11:22 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ak patríte medzi tých, ktorí pri prehliadaní internetu strážia svoje súkromie vypínaním reklám, nemusí to fungovať až tak spoľahlivo, ako ste si mysleli. Google, Microsoft aj Amazon môžu sledovať vaše kroky, aby monitorovali vaše internetové návyky.

Podľa magazínu The Verge a zistení denníka Financial Times firmy platia spoločnosti Eyeo, vývojárovi filtra Adblock Plus za to, že sa časť ich inzercie zobrazuje. Hoci v jemnejšej a menej výraznej podobe. Deje sa tak v rámci programu „acceptable ads“.

Táto funkcia ostala kvôli menším webom, ktoré sú odkázané na príjmy z rozumnej reklamy. No veľké spoločnosti platia za to, aby ju mohli tiež využívať a obchádať tak reklamný filter.

Eyeo odmietlo prezradiť, koľko za objavenie sa na takzvanom whiteliste firmám účtuje.