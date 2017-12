Objav na Nobelovu cenu skončil ako blamáž, stopy inflácie nenašli

Stopy po gravitačných vlnách z raného kozmu vedci vo svojich dátach neobjavili. Signál spôsobil galaktický prach.

2. feb 2015 o 14:04 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Mal to byť jeden z najzásadnejších objavov súčasnej kozmológie, priamy dôkaz inflácie, superrýchleho nafúknutia vesmíru krátko po veľkom tresku. Vedci mali naraziť na gravitačné vlny - následok po tejto udalosti - ktoré sa otlačili do takzvaného mikrovlnného kozmického pozadia.

Čoskoro po zverejnení výsledkov experimentu BICEP2 na južnom póle sa však objavili u odborníkov pochybnosti. Výskumný tím totiž mohol podceniť galaktický prach: tieto údajné stopy po gravitačných vlnách v mikrovlnnom kozmickom pozadí tak mohol spôsobiť práve šum v dátach.

Galaktický prach

Teraz sa ukazuje, že naozaj nastal tento prípad. Podľa magazínu Nature pôvodný vedecký tím stiahol svoje tvrdenia o gravitačných vlnách z raných čias kozmu.

Spoločná analýza dát z BICEP2 a vesmírneho observatória Planck totiž naznačila, že prakticky všetok signál možno pripísať prachu v našej Mliečnej ceste. Európska vesmírna agentúra to oficiálne oznámila v piatok.

„Keď sme prvý raz narazili na tento signál v našich údajoch, stavali sme na modeli emisií galaktického prachu, ktorý sme v tom čase mali k dispozícii,“ tvrdí podľa Natue na svoju obhajobu John Kovac, šéfvýskuamník BICEP2.

„Zdalo sa vtedy, že oblasť oblohy vybraná na naše pozorovanie mala oveľa nižšiu polarizáciu prachu ako nameraný signál.“

Spoločná analýza

Tento predpoklad sa však ukázal ako nesprávny. Výskumníci totiž prekryli dáta z experimentu BICEP2 s údajmi od Plancku a spoločná analýza ukázala, že oblasti, kde BICEP2 nameral najsilnejší signál, sú totožné s miestami, kde na najsilnejší signál od prachu narazilo vesmírne observatórium.

Štruktúry v polarizáciu mikrovlnného žiarenia preto pravdepodobne nepochádzajú od gravitačných vĺn, ale spôsobil ich práve prach z Mliečnej cesty.

„Nanešťastie, nedokázali sme potvrdiť tento signál ako stopu po kozmickej inflácii,“ dodal astronóm Jean-Loup Puget.

Výsledky však neznamenajú, že na stopy po inflácii nemožno v mikrovlnnom pozadí naraziť. No znamenajú, že experiment BICEP2 to nezvládol a že jeho schopnosti možno na takúto úlohu nestačia.

