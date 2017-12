Chcete najlacnejšie letenky? Prezradí ich mobilná aplikácia

Analýza môže ušetriť až 40 percent z cien leteniek.

2. feb 2015 o 13:23 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Nie je to žiadne tajomstvo. Ak hľadáte na weboch pravidelne hľadáte letenky, skôr či neskôr to spoločnosti zistia, a nasadia si vyššiu maržu. Aj napriek tomu však tieto služby šetria čas i peniaze.

Úplne nový prístup však sľubuje aplikácia Hopper, ktorá je dostupná iba pre platformu iOS. Sľubuje nielen vyhľadanie najlacnejšieho leteckého spojenia, ale aj vyčkávaciu taktiku. Vychádza z analýzy cien leteniek na jednotlivých linkách premietnutých do časovej osi.

Znamená to, že v prehľadom grafickom formáte pri každom vyhľadanom spojení prezradí, ako by sa mohli ceny vyvíjať v najbližších dňoch alebo týždňoch. Ak špekulácia postavená na dátach z minulosti vyjde, znamená to, že ušetriť môžete viac, ako ste pôvodne plánovali.

Podľa magazínu TechWeek Europe to, samozrejme, platí iba dovtedy, kým sa používateľské návyky a spôsoby predaja leteniek nezmenia.

Používateľské rozhranie aplikácie je postavené na kalendári, ktorý farebnými kódmi semafora odlišuje dobré nákupy od zlých a prehľadne zobrazuje očakávaný vývoj cien konkrétnych leteniek.