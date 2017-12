Švédi vymenili zamestnanecké karty za čipy pod pokožkou

Dobrovoľníci vymenili prístupové karty za čipy pod kožou.

30. jan 2015 o 13:07 Milan Gigel

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Identifikácia pri vstupe do budovy, zápis do knihy dochádzok, prístup ku kopírke, otváranie dvier na kancelárii či vyzdvihovanie obeda v podnikovej jedálni. Toto všetko sa v mnohých moderných budovách nezaobíde bez čipových kariet.

V švédskom kancelárskom komplexe Epicenter to však skúšajú po novom. Niekoľko dobrovoľníkov sa rozhodlo vymeniť prístupové karty za podkožný čipový implantát a ďalších sedemsto zamestnancov ich bude môcť v najbližšej dobe nasledovať.

Podľa BBC je to experiment, ktorý má pomôcť nielen moderným technológiám, ale i komfortu. Kým kartu môžete zabudnúť doma, stratiť cestou do práce alebo nechať položenú v kuchynke, s čipom pod pokožkou ruky sa to nikdy nestane. Stačí len priložiť ruku ku snímaču a zámok sa odomkne.

Prvé skúsenosti naznačujú, že je to praktické riešenie, i keď nie všade sa dostavilo aj pohodlie. Dosah signálu je obmedzený, takže napríklad pri použití kopírky treba priložiť ruku k senzoru spôsobom, ktorý nie je príliš príjemný.

Implantát sa umiestňuje nástrojom, ktorý je podobný injekčnej striekačke. Čip vo veľkosti zrnka ryže sa umiestni do riasy pokožky medzi palcom a ukazovákom pravej ruky. Bolesť je malá a krátka, životnosť čipu takmer neobmedzená.