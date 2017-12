Stvorili najmenší šachový program, má len 487 bajtov

Francúzsky programátor pokoril 33-ročný rekord v najkratšom šachovom kóde.

29. jan 2015 o 13:30 Milan Gigel

PARÍŽ, BRATISLAVA. Čo všetko dokážete vtesnať do 487 bajtov? Ak by ste sa rozhodli spísať pravidlá šachu ľudskou rečou, nepostačil by vám ani trojnásobok písmen. Francúzsky programátor však pokoril 33-ročný rekord a vytvoril najkratší šachový program v histórii počítačov.

Je napísaný v Asembleri a v strojovom kóde zaberá iba 487 bajtov. Funguje síce iba v textovom režime, obsahuje však všetko, čo šachová partia potrebuje: hracie pole, figúrky, pravidlá na ich pohyb a stratégiu počítača, aby bol dobrým protihráčom aspoň pre tých menej zručných.

Podľa BBC doterajší rekord držal program 1K ZX Chcess so 672 bajtami kódu, ktorý bol určený pre počítače v domácnostiach ZX81. Nový kód BootChess beží na počítačoch s operačným systémom Windows, Linux a Mac OS X.

Autor tohto projektu Olivier Poudade tvrdí, že programátori by sa aj dnes mali držať namiesto moderných programovacích jazykov Asembleru, v ktorom možno optimalizovať kód k úplnej dokonalosti.

Ak sa vám zdá jeho šachový program predsa len vizuálne fádny a chýba vám pri pohľade na šachovnicu predstavivosť, zaujať vás môže Tiny Chess s veľkosťou 1251 bajtov. Je napísaný v Javascripte, beží v grafike a jeho autorom je Mexičan Oscar Toledo G.