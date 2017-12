Novú batériu možno poskladať ako hárok papiera

Tablety, ktoré poskladáme a schováme do vrecka, sa pomaly blížia.

29. jan 2015 o 11:29 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Je to vízia, ktorú navrhli pred niekoľkými rokmi výrobcovia displejov a elektronických papierov. Vezmete elektronickú čítačku kníh, tablet alebo prenosný televízor, poskladáte ich na menší formát a zasuniete do vrecka.

S novou technológiou napájania je to opäť o kúsok bližšie k realite. Firma Jenax vyvinula akumulátor, ktorý pripomína hárok hrubšieho papiera. Môžete ho zrolovať, poskladať alebo ho pokrčiť bez toho, aby stratil čo i len časť svojej kapacity. Pri skúškach úspešne prešiel záťažovým testom, pri ktorom automat každú z batérií prehol viac ako 200-tisíckrát.

Podľa magazínu Pocket Lint je vďaka novým materiálom akumulátor bezpečný a manipulácia nemôže spôsobiť jeho skrat. Ani pri intenzívnom dokrčení a ohýbaní nemôže v akumulátore vzniknúť vnútorný problém, ktorý by mohol spôsobiť jeho prehriatie či dokonca vznietenie.

Celok je vodotesný, takže do úvahy prichádza množstvo možností jeho využitia. Od zabudovania do opasku či remienka náramkových hodiniek, až do zakomponovania do textilných odevov. Hoci by ste nohavice s energetickou bankou Jenax vložili do práčky, nič by sa im nestalo.

Hoci sú akumulátory J.Flex odskúšané a majú za sebou testy odolnosti, firma zatiaľ neinformovala o tom, kedy sa ich produkt môže ocitnúť v nových druhoch elektroniky.

Všetko visí na pleciach odvážnych dizajnérov a konštruktérov, ktorí budú mať chuť, aby po nej siahli.