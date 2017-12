Ľudia sú ako myši. Stres prekáža obom druhom

Testovanie ukázalo, že empatia sa zvýšila, keď stres blokovali liekmi. Podobný účinok malo aj hratie videohier.

28. jan 2015 o 18:13 Denisa Ballová

LONDÝN, AIX EN PROVENCE. Predstavte si, že ste v miestnosti s cudzím človekom. Nič nezvyčajné?

Podľa štúdie publikovanej v časopise Current Biology však máte menší problém: pre stres sa nedokážete vcítiť do jeho pocitov.

Predchádzajúce štúdie ukázali, že empatia nie je jedinečná len pre ľudí. Dokážu ju pociťovať aj myši, pričom pri myšiach aj u ľudí platí, že je silnejšia medzi tými, ktorí sa poznajú. Naopak, ak sa nachádzajú medzi neznámymi, zvyšuje sa úroveň ich stresu, ktorá empatii bráni.

„Stresový systém v mozgu môže mať pri našom empatickom systéme hlas veta,“ povedal podľa BBC Jeffrey Mogil, vedúci štúdie a neurológ z McGillovej univerzity v Montreale. „Len málo ľudí si uvedomí, že keď sa nachádzajú v miestnosti s osobou, ktorú nepoznajú, reagujú stresom.“

Vedci dali myšiam lieky na blokovanie stresu. Potom sledovali ich reakciu, keď sa stretli s inou myšou. Tak zistili, že vďaka liekom bola myš viac empatická, pričom na ňu reagovala podobne ako na tú, ktorú už poznala. Naopak, keď bola myš v strese, prejavila menej empatie.

Podobné výsledky prinieslo aj testovanie vysokoškolských študentov. Tí mali ohodnotiť bolesť priateľa a neznámeho človeka, ktorý mal počas polminúty ruku v ľadovej vode.

Študenti, ktorí užili liek na blokovanie stresových hormónov, sa dokázali viac vcítiť do bolesti druhého človeka ako tí, ktorí si ho nevzali. To, že sa vcítili do bolesti druhého človeka sa, prejavilo napríklad vo výrazoch ich tváre či v geste, keď si chytili vlastnú ruku. Kľúčom k zníženiu úrovne stresu bolo aj hratie videohier.

Zaujímavé tiež bolo, že vplyv stresu na empatiu bol podobný pri myšiach aj u ľudí. „To naznačuje, že buď sú myši komplikovanejšie, ako si myslíme, alebo zásady ľudskej sociálnej interakcie sú jednoduchšie,“ uviedol Mogil.

