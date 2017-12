Na Kube vzniká tajný intranet, budujú ho nadšenci

Káble vedúce z domu do domu, WiFi prepojenia medzi jednotlivými bytovkami.

27. jan 2015 o 13:15 Milan Gigel

HAVANA, BRATISLAVA. Ak chcete internet, musíte zájsť do drahej internetovej kaviarne alebo do hotela. Aspoň tak to platí na Kube, kde prístup do celosvetovej siete nie je určený pre domácnosti. Neznamená to však, že by technológie nedokázali prekročiť ich prah.

Podľa magazínu The Register ohromný intranetový projekt SNet budujú v tichosti nadšenci, ktorí chcú aspoň pomalým intranetom vo svojich domácnostiach nahradiť mizerné pokrytie mobilným signálom. Ťahajú káble z domu do domu a starým hardvérom tvoria WiFi prepoje, skryté pred pohľadmi z ulice.

Takúto pomalú sieť využívajú Kubánci najmä na textovú komunikáciu a prenos súborov, takže štát priviera pred touto aktivitou oči.

Kubánci však veria, že situácia by sa mohla čoskoro aj pre zlepšujúce sa vzťahy s USA zmeniť. Možnosti, ktoré im poskytuje miestny intranet, by radi videli vo väčšom formáte – s prístupom do celého internetu.

Kuba začína nachádzať spoločnú reč s USA, čo by mohlo uvoľniť obchod a tok technológií. Konektivita by mohla v krajine nadobudnúť použiteľné rozmery a priniesť priestor pre obchod a služby.

Ak si ešte spomínate na časy, kedy slovo počítač nebolo synonymom k internetu, určite viete, akým prínosom je textový chat či prenos malých súborov po sieti. Pamätníci BBS staníc dostupných cez telefónnu linku a modemy či účastníci dnes už zabudnutej offline siete FidoNET o tom vedia svoje.