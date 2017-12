Facebook cieli na chudobných, má aplikáciu pre najlacnejšie smartfóny

Nové trhy skrývajú množstvo cenných dát. Bez ohľadu na ekonomickú situáciu.

27. jan 2015 o 11:00 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Volá sa Facebook Lite a jej cieľom je preniknúť do najlacnejších smartfónov s Androidom. Vývojári sprístupnili služby sociálnej siete na nové trhy, aby získali dáta o používateľských a spotrebiteľských návykoch v rozvíjajúcich sa regiónoch.

Obchodný potenciál informácií, ktoré ma Facebook na svojich serveroch, je jednoduchý. Inzerentov zaujímajú dáta, ktoré sa týkajú používateľských a spotrebiteľských návykov. Vďaka nim je možné cieliť reklamu tak, aby mala čo najvyššiu účinnosť. Kým za televíznou obrazovkou sedí masa anonymných divákov, pri Facebooku viete, čo sa každému páči, čo kupuje a kedy sadá k počítaču.

Podľa magazínu Digital Trends Facebook začína so zberom nových dát v Bangladéši, Nepále, Nigérii, Juhoafrickej Republike, Sudáne, Vietname, Zimbabwe a na Srí lanke. Pre tieto trhy sprístupnil v repozitári Google Play balíček veľký iba 252 kilobajtov, ktorý vybudoval na základoch Snaptu.

Odľahčená aplikácia optimalizovaná na prenos malého množstva dát umožňuje vytvárať účty, sledovať novinky na nástenke a ovláda aj push notifikácie, spracovanie nasnímaných fotografií či konverzáciu.

Softvér je vyladený pre najslabšie smartfóny s Androidom s pomalým 2G pripojením k internetu. Facebook je presvedčený o tom, že na nových trhoch sa mu podarí zachytiť používateľov a upevní si tak svoju pozíciu na trhu.

Prieskumné agentúry dlhodobo konštatujú, že ekonomicky slabé krajiny sú silnejúcim trhom na odbyt technológií a prichádzajú do fázy boomu. I to je jeden z dôvodov, prečo Facebook a Google dlhodobo hľadajú technológiu, ktorou by zaistili internetové pokrytie v nových krajinách.